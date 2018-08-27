Арабские деньги российскому хоккею: в КХЛ может появиться клуб из Эмиратов

«Сейчас у нас возобновился интерес из ОАЭ, там хотят создать богатую хоккейную команду. Конечно, речь о КХЛ идет, не в ВХЛ же им играть.

Недавно они сказали нам, что у них есть деньги и есть желание. Все же знают, что если в ОАЭ что-то задумали, то денежный фактор не является проблемой», – сказал Медведев.