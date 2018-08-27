Арабские деньги российскому хоккею: в КХЛ может появиться клуб из Эмиратов

Член совета директоров КХЛ, первый президент лиги Александр Медведев сообщил championat.com, что пополнить число участников турнира может клуб из ОАЭ.
«Сейчас у нас возобновился интерес из ОАЭ, там хотят создать богатую хоккейную команду. Конечно, речь о КХЛ идет, не в ВХЛ же им играть.
Недавно они сказали нам, что у них есть деньги и есть желание. Все же знают, что если в ОАЭ что-то задумали, то денежный фактор не является проблемой», – сказал Медведев.
Руководство КХЛ не раз заявляло о появлении в лиге клубов из стран Восточной и Западной Европы, в частности, Литвы, Англии, Германии, Франции и Швеции. В реальности в КХЛ на настоящий момент из зарубежных клубов только спонсируемые российским капиталом братиславский "Слован", рижское "Динамо", астанинский "Барыс" и китайский "Куньлунь", который не имеет постоянной домашней арены и бьет антирекорды по посещаемости. В свою очередь КХЛ исключила новокузнецкий "Металлург", команду, чьи воспитанники регулярно пополняют ряды клубов КХЛ и НХЛ, а также тольяттинскую "Ладу".