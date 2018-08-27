«Будет / Не будет»: нет ничего опаснее будущего

В результате родился спектакль Артема Гареева «Будет / Не будет», он же «Tuleb / Ei tule» (даже не дву-, а многоязычный, о чем позже); премьера состоялась 23 августа. Постановку многие ждали со смешанными чувствами. Согласитесь: будущее Эстонии – самый скользкий из возможных, как сейчас говорят, топиков.

С прошлым всё более-менее ясно, приоритеты расставлены, даже неопределенности – типа «кем был Константин Пятс, спасителем или губителем страны» – известны и переносятся на сцену без особых проблем. Иное дело – будущее. Делать спектакль о том, что всё катится непонятно куда, нельзя – все-таки столетие Республики, торжественная дата, что вы нам тут каркаете? Но и благостную постановку делать невозможно: не то у нас настоящее, чтобы показывать благорастворение воздухов в одной отдельно взятой стране сто лет спустя.

Дело осложняется тем, что театр – Русский, а у нас, как назло, русская тема вечно на повестке дня – была и, что характерно, будет. Опять же, поставишь что-нибудь верноподданное – русские скажут, что всё, театр прогнулся; поставишь злободневное – о судьбе русских школ, например, ибо их потенциальное закрытие имеет к будущему самое непосредственное отношение, – эстонцы скажут, что русские опять разжигают. Я утрирую, разумеется, но, в общем, спектакль о будущем страны в наше бурное патриотическое время – дело небезопасное, и надо было умудриться пройти по лезвию ножа, чтобы и сказать что-то веское, и не пойти против приличий в год празднества, которое бывает раз в сто лет.

Искусственная Мать под куполом

Гареев и его коллектив (сценарий писали в восемь рук: Карин Ламсон, Мари-Лийз Лилль, Лаура Калле и Елена Чичерина) умудрились именно что пройти по лезвию. «Будет / Не будет» – это и постановка о будущем, и спектакль о любви к родине, и высказывание, острое настолько, что на премьере часть зрителей, не очень готовая к подобной остроте, аплодировала сдержанно или не аплодировала вовсе. Многим «Будет / Не будет» явно не понравится – но это как раз нормально: горе театру, который вместо того, чтобы кричать о проблемах и задевать людей за живое, поет абстрактно-утопическое прекрасное далеко.

Для начала – о форме. Структура «Будет / Не будет» постфактум кажется очевидной, но это постфактум. Действительно, негоже показывать какое-то одно-единственное будущее; следовательно, показать нужно несколько вариантов развития Эстонии. А поскольку будущее напрямую зависит от нашего (морального) выбора (история – естественная демократия, пусть людям не всегда доводится жить в пору, которую они выбрали), логично дать каждому зрителю, оснащенному смартфоном с доступом в Сеть, возможность определить условное завтра.