Предприниматель – Департаменту полиции и погранохраны: вы что, в каменном веке живете?

«Выражаю искреннюю благодарность министру внутренних дел Андресу Анвельту и главе Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру, которые в поте лица стараются вернуть Эстонию обратно в СССР», - написал Сассь в Facebook.

«Организация работы, а также очереди в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны достойны Ордена Ленина, потому что в независимой Эстонии такого бардака не было», - продолжил стартап-предприниматель.

По его словам, в прошлую пятницу бюро обслуживания департамента на Таммсааре-теэ прекратило принимать заявки на оформление визы D через восемь минут после открытия, поскольку был исчерпан дневной лимит. Сассь пояснил, что данная виза дает право на временную трудовую деятельность в Эстонии. Она позволяет работать, не имея вида на жительство.

«Любезный сотрудник PPA посоветовал вернуться утром понедельника. И желательно за час до открытия бюро обслуживания. Но самое интересное, что оформление визы для одного человека занимает два часа! Большая часть времени тратится на введение данных в ходатайство. Получается, что один сотрудник за день оформляет четыре ходатайства!» - посетовал он.

Сасс сообщил, что подобная ситуация наблюдается во всех бюро обслуживания. Несмотря на то, что все давно в курсе данной проблемы, никто ничего не хочет менять. Предприниматель пожаловался, что время для оформления визы нельзя забронировать в интернете.

«Кстати, если вы думаете, что очереди из желающих поменять свои ИД-карты или паспорта сократились, то это не так! До открытия бюро обслуживания на Таммсааре-теэ перед дверями собралось не менее 40 человек. И так каждый день», - написал Сассь.

Бизнесмен порассуждал на тему того, что произойдет, если в один прекрасный день в Эстонии начнет действовать стартап-виза, в результате чего в страну захотят приехать не десятки, а сотни новых работников.

«PPA, черт подери, вы что, в каменном веке живете? Ну серьезно!» - подытожил он.