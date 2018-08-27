От удара молнии загорелось здание
27 августа 2018, 12:03
В субботу в 23.57 в Центр тревоги поступил сигнал о пожаре в волости Тори в деревне Кайару.
По данным Спасательного департамента, из-за удара молнии загорелась хозяйственная постройка размером 35 квадратных метров. К моменту приезда спасателей здание горело открытым пламенем, которое перекинулось на стоящую рядом ель.
Пожар погасили в 00.44, от огня пострадали здание и находившийся в нем автомобиль. Людей не было дома, так что обошлось без жертв.