Фото: легендарный эстонский спортсмен снова попался на пьянке

Чемпион мира 2005 года в метании копья, через девять лет после своего триумфа, скатился на жизненное дно и был признан Харьюским уездным судом виновным в избиении женщины. Суд приговорил Вярника к условному сроку и принудительному лечению от алкоголизма. Также Вярник успел похулиганить за рулем: чемпион попадался на вождении в нетрезвом виде и превышении скорости.