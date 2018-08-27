Фото: легендарный эстонский спортсмен снова попался на пьянке

Чемпион мира по легкой атлетике в интервью журналу Kroonika в начале года божился, что завязал с горячительными напитками и усердно тренируется, чтобы дебютировать на бойцовских ММА-турнирах, однако в субботу камера снова зафиксировала Андруса Вярника с бутылкой водки, передает Postimees.
Чемпион мира 2005 года в метании копья, через девять лет после своего триумфа, скатился на жизненное дно и был признан Харьюским уездным судом виновным в избиении женщины. Суд приговорил Вярника к условному сроку и принудительному лечению от алкоголизма. Также Вярник успел похулиганить за рулем: чемпион попадался на вождении в нетрезвом виде и превышении скорости.
В интервью Kroonika Вярник заявил, что с прошлым покончено и на мир через дно бутылки он больше смотреть не собирается. К сожалению, слова чемпиона разошлись с делом: ни в каких турнирах Вярник особо не участвовал, а в субботу фотокамера Scanpix запечатлела атлета с бутылкой самой настоящей водки.