Иллюстративное фото ФОТО: MARK WALLHEISER / AFP

В воскресенье, 26 августа, во флоридском городе Джексонвилл участник турнира по симулятору американского футбола Madden NFL 19 открыл стрельбу. Два человека погибли, более десятка получили ранения, сам убийца покончил с собой. Полиция назвала его имя - это 24-летний Дэвид Кац, известный под псевдонимом Bread.

Дэвид Кац жил в Балтиморе, штат Мэриленд, и неоднократно ездил на турниры по различным версиям симулятора Madden NFL. Как следует из интервью киберспортсмена, он мог вести себя самоуверенно после побед и хвастаться умением играть, держать мяч и побеждать.

После одного из турниров по Madden NFL в Баффало, как пишет New York Post, он говорил, что считает себя одним из лучших игроков в симулятор американского футбола от компании EA Sports, и утверждал, что у его оппонента не было шансов. Кац тогда победил на турнире, который был служил этапом для более крупного соревнования в калифорнийском Бурбанке. Там он потерпел поражение в четвертьфинале.

На турнирах Каца представляли как сосредоточенного киберспортсмена, который мало разговаривает и не демонстрирует эмоции.

Флоридское издание Action News JAX со ссылкой на очевидцев стрельбы в Джексонвилле утверждает, что во время первенства, которое проходило в субботу и воскресенье, Кац дважды проиграл. После поражения в субботу он отказался пожимать руку сопернику, а затем вел себя «странно» и замкнуто.

«Он носил темные очки, ни с кем не говорил. Даже когда мы сыграли, я подошел пожать ему руку и сказать, что это была хорошая игра. Он же просто посмотрел на меня и ничего не ответил», - рассказывает игрок, победивший Каца в субботу.

Убийство в Джексонвилле

Дэвид Кац принимал участие в отборочном турнире по Madden NFL 19 в комплексе Jacksonville Landing. По итогам первенства определялись участники турнира года в Лас-Вегасе с призовым фондом в 165 тысяч долларов. Победителю достанется 25 тысяч.

Турнир в Джексонвилле - некрупное по меркам киберспорта мероприятие, которое, в отличие от чемпионатов по Dota 2 и другим кибердисциплинам, проходило не на отдельной арене с десятком тысяч зрителей, а игровом клубе, который делит вход с пиццерией. Уровень безопасности на подобных мероприятиях невысок, отмечает Euronews.

По неподтвержденным сведениям, Дэвид Кац мог открыть стрельбу после второго поражения на турнире. Игра транслировалась на сервисе Twitch, и на записи, которая включала не только изображение на экране геймеров, но и их лица, было видно, как на футболке одного из киберспортсменов появился красная точка - вероятно, целеуказателя.

Он был вооружен пистолетом. Полиция уже нашла автомобиль, на котором Кац приехал в Джексонвилл, и обыскала его дом в Балтиморе.

В общей сложности в результате стрельбы погибли три человека, включая Каца. Еще 11 человек получили огнестрельные ранения. Среди них - участники турнира. Один из них был ранен в палец, другого по касательной пуля ранила в голову, но травма оказалась легкой.