Провал Германии на ЧМ-2018 связали с расколом команды на два лагеря

Одну из группировок внутри национальной команды составляли футболисты иностранного происхождения — Месут Озил, Жером Боатенг, Илкай Гюндоган и другие. Эти игроки выделялись музыкальными вкусами (хип-хоп), носили дорогие украшения и предпочитали престижные автомобили.

Их манеры высмеивал и пародировал представитель лагеря «настоящих немцев» Томас Мюллер. Футболисты с немецкими корнями, напротив, отличались более скромным поведением.

Представители обеих группировок называли друг друга неприятными прозвищами. Футболистов иностранного происхождения обозначали ругательным прозвищем для мигрантов — «канакен». Немцев же называли «картошками» (насмешливое прозвище, которое часто употребляют турки в отношении коренных жителей Германии). Отмечается, что оба лагеря были недовольны тем, как главный тренер бундестим Йоахим Лев сформировал состав на ЧМ-2018. Иностранцы негодовали по поводу Лероя Сане; немцы негативно восприняли отсутствие Сандро Вагнера.