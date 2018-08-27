Тоом в передаче Соловьева: при нынешнем правительстве ни о каких компенсациях речи идти не может

Как отмечается на сайте Яны Тоом, получив слово первой, она разъяснила собравшимся, что на самом деле ни о каких требованиях речь не идет. «Не скажу за Латвию, но Эстония совершенно точно тему не рассматривает. В конце прошлой недели в Риге состоялось совместное заседание правительств Эстонии и Латвии, и вот где-то на полях этого мероприятия два министра юстиции нашли друг друга. Наш Урмас Рейнсалу, представитель партии „Отечество“, и Дзинтарс Разначс из „Национального объединения“. Обе партии — националистического толка, и обе имеют не слишком радужные перспективы на предстоящих выборах», — отметила Тоом.

По ее словам, даже если правительство Латвии поддержало бы идею, она неосуществима технически — выборы в Сейм страны уже 6 октября, то есть активно работать правительству осталось каких-то полтора месяца. А подготовка такого иска — работа на годы. По оценке Тоом, и Рейнсалу, и Разначс прекрасно понимают, что идея бесперспективна, однако такая риторика отлично «продается» определенной категории избирателей. «Мы имеем дело с безответственным политическим пиаром, но это и все. При нынешнем правительстве ни о каких компенсациях речи идти не может. Это совершенно исключено», — сказала она.

Тоом также напомнила, что однажды в Эстонии уже «восстанавливали историческую справедливость», проведя реформу собственности, в результате чего была создана армия бездомных, и проблема вынужденных квартиросъемщиков решается до сих пор. «Мы хорошо помним, что „восстановление справедливости“ в отношении одной группы лиц неизбежно оборачивается несправедливостью в отношении остальных», — добавила евродепутат.

Гости передачи затронули и тему оккупации, причем мнения разделились от «добровольного присоединения» до «насильственного захвата». Тоом выступила как «единственный оккупант в студии». По ее словам, в эстонском обществе все же есть люди (и немало), способные различать сталинские репрессии и последующую советскую действительность. Однако нарратив оккупации из политики Эстонии и Латвии никуда не уйдет: «Эти страны восстановили независимость и в этом году отмечают столетие. Тема оккупации является честью государственной идентичности, это медицинский факт. Как и то, что в Европейском союзе мы выступаем в качестве экспертов по России».