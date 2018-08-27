Тоом в передаче Соловьева: при нынешнем правительстве ни о каких компенсациях речи идти не может

Тема требования Эстонией и Латвией компенсации за урон, нанесенный советской оккупацией, обсуждалась в воскресенье, 26 августа, в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В обсуждении приняла участие и евродепутат Яна Тоом.
Как отмечается на сайте Яны Тоом, получив слово первой, она разъяснила собравшимся, что на самом деле ни о каких требованиях речь не идет. «Не скажу за Латвию, но Эстония совершенно точно тему не рассматривает. В конце прошлой недели в Риге состоялось совместное заседание правительств Эстонии и Латвии, и вот где-то на полях этого мероприятия два министра юстиции нашли друг друга. Наш Урмас Рейнсалу, представитель партии „Отечество“, и Дзинтарс Разначс из „Национального объединения“. Обе партии — националистического толка, и обе имеют не слишком радужные перспективы на предстоящих выборах», — отметила Тоом.
По ее словам, даже если правительство Латвии поддержало бы идею, она неосуществима технически — выборы в Сейм страны уже 6 октября, то есть активно работать правительству осталось каких-то полтора месяца. А подготовка такого иска — работа на годы. По оценке Тоом, и Рейнсалу, и Разначс прекрасно понимают, что идея бесперспективна, однако такая риторика отлично «продается» определенной категории избирателей. «Мы имеем дело с безответственным политическим пиаром, но это и все. При нынешнем правительстве ни о каких компенсациях речи идти не может. Это совершенно исключено», — сказала она.
Тоом также напомнила, что однажды в Эстонии уже «восстанавливали историческую справедливость», проведя реформу собственности, в результате чего была создана армия бездомных, и проблема вынужденных квартиросъемщиков решается до сих пор. «Мы хорошо помним, что „восстановление справедливости“ в отношении одной группы лиц неизбежно оборачивается несправедливостью в отношении остальных», — добавила евродепутат.
Гости передачи затронули и тему оккупации, причем мнения разделились от «добровольного присоединения» до «насильственного захвата». Тоом выступила как «единственный оккупант в студии». По ее словам, в эстонском обществе все же есть люди (и немало), способные различать сталинские репрессии и последующую советскую действительность. Однако нарратив оккупации из политики Эстонии и Латвии никуда не уйдет: «Эти страны восстановили независимость и в этом году отмечают столетие. Тема оккупации является честью государственной идентичности, это медицинский факт. Как и то, что в Европейском союзе мы выступаем в качестве экспертов по России».
При этом, подчеркнула Тоом, нарратив оккупантов переносится на русскоязычное население и используется во внутриполитической борьбе для того, чтобы отодвинуть часть населения от управления государством. Что касается событий 1940 года, Тоом склонна считать, что это было скорее похоже на столь нелюбимые ныне цветные революции, когда раскалываются элиты, проходят демонстрации и на волне протеста определяется будущее страны. «Спор, который мы ведем сейчас в студии, очень показателен. Два милых человека вбросили мяч с этими своими требованиями, мы здесь его радостно подхватили и обсуждаем тему, хотя уже понятно, что ничего этого не будет. И в результате этих копаний расходимся все дальше и дальше, а это совершенно контрпродуктивно, все-таки мы соседи».