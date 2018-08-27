Пн, 27.08.2018
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  • На Сицилии начал извергаться вулкан Этна: туристов приглашают это увидеть

На Сицилии начал извергаться вулкан Этна: туристов приглашают это увидеть

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Mount Etna volcano spews lava during an eruption early Saturday, Aug. 25, 2018. Mount Etna in Sicily has roared back into spectacular volcanic action, sending up plumes of ash and spewing lava. Italy's National Institute of Geophysics and Vulcanology (INGV) says that the volcano, which initially "re-awoke" in late July, sprang into fuller action Thursday evening by shooting up chunks of flaming lava as high as 150 meters (500 feet) almost constantly. (AP Photo/Salvatore Allegra)

ФОТО: Salvatore Allegra / AP

На Сицилии проснулся вулкан Этна. Исполин с конца прошлой недели выбрасывает пепел и раскаленную лаву на высоту до 150 метров. Об этом сообщает CBSnews.

Знаменитый вулкан Этна на средиземноморском острове Сицилия в Италии начал проявлять активность еще в конце июля, пишет 4pda.ru. Сейчас, по данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, вулкан выбрасывает над кратером пепел и раскаленную лаву. На восточном склоне в конце прошлой недели расплавленная порода вытекла из жерла и преодолела почти три километра.

Извержение пока никак не повлияло на жизнь сицилийцев. На данный момент эвакуация городов на склонах Этны не объявлена. Правда, эксперты не исключают, что это может произойти в ближайшее время. Местные туристические агентства организуют специальные экскурсии к подножию вулкана. Туры пользуются значительным спросом. Авиарейсы в близлежащем аэропорту в Катании выполняются без ограничений.

Вулкан Этна является одним из самых активных в мире. Правда, в последние два года активность исполина высотой 3350 метров была минимальной. Но это не мешало ему ежегодно производить около 7 миллионов тонн пара, двуокиси углерода и диоксида серы. В 2013 году сицилийский вулкан был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня на высоте 2600 метров горы расположена канатная дорога, которая пользуется большой популярностью у туристов. Оттуда и до высоты 2750 метров можно совершать экскурсии в присутствии вулканологов. Доступ к вулкану на южной и северной сторонах полностью закрыт от 3000 метров и выше. 

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