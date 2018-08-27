На Сицилии начал извергаться вулкан Этна: туристов приглашают это увидеть

На Сицилии проснулся вулкан Этна. Исполин с конца прошлой недели выбрасывает пепел и раскаленную лаву на высоту до 150 метров. Об этом сообщает CBSnews.
Знаменитый вулкан Этна на средиземноморском острове Сицилия в Италии начал проявлять активность еще в конце июля, пишет 4pda.ru. Сейчас, по данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, вулкан выбрасывает над кратером пепел и раскаленную лаву. На восточном склоне в конце прошлой недели расплавленная порода вытекла из жерла и преодолела почти три километра.
Извержение пока никак не повлияло на жизнь сицилийцев. На данный момент эвакуация городов на склонах Этны не объявлена. Правда, эксперты не исключают, что это может произойти в ближайшее время. Местные туристические агентства организуют специальные экскурсии к подножию вулкана. Туры пользуются значительным спросом. Авиарейсы в близлежащем аэропорту в Катании выполняются без ограничений.
Вулкан Этна является одним из самых активных в мире. Правда, в последние два года активность исполина высотой 3350 метров была минимальной. Но это не мешало ему ежегодно производить около 7 миллионов тонн пара, двуокиси углерода и диоксида серы. В 2013 году сицилийский вулкан был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня на высоте 2600 метров горы расположена канатная дорога, которая пользуется большой популярностью у туристов. Оттуда и до высоты 2750 метров можно совершать экскурсии в присутствии вулканологов. Доступ к вулкану на южной и северной сторонах полностью закрыт от 3000 метров и выше.