На Сицилии начал извергаться вулкан Этна: туристов приглашают это увидеть

Знаменитый вулкан Этна на средиземноморском острове Сицилия в Италии начал проявлять активность еще в конце июля, пишет 4pda.ru. Сейчас, по данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, вулкан выбрасывает над кратером пепел и раскаленную лаву. На восточном склоне в конце прошлой недели расплавленная порода вытекла из жерла и преодолела почти три километра.

Извержение пока никак не повлияло на жизнь сицилийцев. На данный момент эвакуация городов на склонах Этны не объявлена. Правда, эксперты не исключают, что это может произойти в ближайшее время. Местные туристические агентства организуют специальные экскурсии к подножию вулкана. Туры пользуются значительным спросом. Авиарейсы в близлежащем аэропорту в Катании выполняются без ограничений.