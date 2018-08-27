Из-за халатности элитных ресторанов улицы Старого города превращаются в свалку

Клиентов элегантных ресторанов вряд ли волнует, куда попадают остатки еды после приготовления, пишет Pealinn. Однако это точно волнует жителей Старого города: вытекающая из мусоровоза жидкость с отвратительным запахом указывает на то, что какой-то из ресторанов скидывает пищевые отходы в предназначенный для бытовых отходов контейнер.

То, что в Старом городе творится настоящее безобразие, связанное с пищевыми отходами, признает даже МуПо. В ходе проведенного в начале года рейда выяснилось, что в 12 из 15 ресторанов контейнеры с пищевыми отходами стояли пустыми.

«Часть контейнеров были совершенно пустые и нетронутые. В одном случае, на него поставили даже цветок в горшке, чтобы контейнер никто не трогал, - сказал главный инспектор МуПо района Кесклинн Артем Круглов. – Мы проверили 15 ресторанов-баров и лишь в трех местах все было в порядке. В остальных же случаях, пищевые отходы выбрасывали в предназначенный для бытовых отходов контейнер. При опустошении контейнеров мусоровоз сперссовывает отходы, из-за чего выделяется жидкость, которая отвратительно пахнет. В итоге, запах распространяется по всему Старому городу. Все это мы видели. Ситуация совершенно не изменилась, все обстоит точно так же».

Одна из причин, почему такой беспорядок царит в Старом городе, это так называемый свободный рынок – каждый клиент сам выбирает себе фирму по вывозу мусора. Поэтому у чиновников связаны руки.

«У города отсутствуем возможность вмешаться в частноправовые отношения клиента и фирмы, - сказала вице-мэр Таллинна Измайлова. – В данном случае город не может диктовать фирмам по вывозу мусора, как часто они обязаны вывозить мусор. На данный момент, остается только выписывать штрафы".

Периодичность вывоза мусора – в этом весь корень зла. По законам свободного рынка, город не может заставить фирмы вывозить мусор чаще. Клиенты и рестораны же в этом не заинтересованы.

По словам старшего инспектора Артема Круглова, проблема состоит в том, что в летний период отходы разлагаются очень быстро, а вывозят их слишком редко, всего два раза в неделю. «Многие и вовсе не используют предназначенные для пищевых отходов контейнеры, все скидывают в один бак», - говорит Круглов.

«У других к концу рабочего дня контейнер забит доверху и остатки скидываются туда, где есть место. Так отходы и попадают в контейнер для бытовых отходов, который опустошают чаще. Фирма по вывозу мусора тоже не особо в этом заинтересована, ведь за каждый дополнительный вывоз необходимо платить, что для фирмы совершенно не выгодно».

По словам члена правления фирмы по вывозу мусора в Старом городе Арго Лууде, проблема в отношении неразберихи с пищевыми отходами кроется в том, что людям самим так удобно.