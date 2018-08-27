Из Таллинна в Грозный: футболист "Левадии" перешел в российский элитный дивизион

Дебютировавший в элитном эстонском дивизионе за "Инфонет" Харин, имеет российский паспорт, который позволит игроку не считаться легионером в российском чемпионате.

После ухода Харина и аренды Павла Марина в финский КПВ из крайних хавов в распоряжении сербского тренера команды остался только Кирилл Нестеров. В нынешнем чемпионате "Левадия" занимает третью строчку в таблице и ведет борьбу с "Флорой" и "Калью" за чемпионство.