Из Таллинна в Грозный: футболист "Левадии" перешел в российский элитный дивизион
27 августа 2018, 13:06
Крайний нападющий "Левадии", 23-летний Евгений Харин, перешел в клуб российской Премьер-лиги, грозненский "Ахмат", передает Postimees.
Дебютировавший в элитном эстонском дивизионе за "Инфонет" Харин, имеет российский паспорт, который позволит игроку не считаться легионером в российском чемпионате.
В текущем чемпионате, после четырех туров, "Ахмат" занимает 13-е место, набрав четыре очка.
По заявлению "Левадии", сумма трансфера не подлежит разглашению.
После ухода Харина и аренды Павла Марина в финский КПВ из крайних хавов в распоряжении сербского тренера команды остался только Кирилл Нестеров. В нынешнем чемпионате "Левадия" занимает третью строчку в таблице и ведет борьбу с "Флорой" и "Калью" за чемпионство.