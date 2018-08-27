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  • Из Таллинна в Грозный: футболист "Левадии" перешел в российский элитный дивизион

Из Таллинна в Грозный: футболист "Левадии" перешел в российский элитный дивизион

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FCI Levadia ääreründaja Jevgeni Harin siirdus Venemaa kõrgliigaklubisse Groznõi Ahmat.

ФОТО: Tairo Lutter

Крайний нападющий "Левадии", 23-летний Евгений Харин, перешел в клуб российской Премьер-лиги, грозненский "Ахмат", передает Postimees.

Дебютировавший в элитном эстонском дивизионе за "Инфонет" Харин, имеет российский паспорт, который позволит игроку не считаться легионером в российском чемпионате.

В текущем чемпионате, после четырех туров, "Ахмат" занимает 13-е место, набрав четыре очка.

По заявлению "Левадии", сумма трансфера не подлежит разглашению.

После ухода Харина и аренды Павла Марина в финский КПВ из крайних хавов в распоряжении сербского тренера команды остался только Кирилл Нестеров. В нынешнем чемпионате "Левадия" занимает третью строчку в таблице и ведет борьбу с "Флорой" и "Калью" за чемпионство.

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