Почему пользователи переходят с Android на iOS

Между пользователями Android и iOS с момента появления этих ОС ведется война, где каждая из сторон доказывает превосходство выбранной платформы. Вместе с этим владельцы Android-аппаратов постоянно переходят на iPhone и наоборот. Портал PCMag провел исследование и выяснил, что заставляет людей отказаться от одной системы и перейти на другую.
Сотрудниками PCMag было опрошено порядка 2500 пользователей мобильных устройств из США, пишет 4pda.ru. Их спрашивали о привычках при выборе нового гаджета, а один из пунктов опроса был посвящен причинам перехода с одной платформы на другую. Как выяснилось, почти половина (47%) владельцев Android-смартфонов перешли на iPhone в поисках лучшего пользовательского опыта. Второй по популярности причиной является лучшие камера, дизайн и другие особенности «яблочных» гаджетов. Как ни странно, но 11% перешли на iOS из-за цены на устройства от Apple.
Что же касается перехода с iOS на Android, то самой популярной причиной также является пользовательский опыт (30%). Кроме того, iPhone меняют на Android-устройства из-за более выгодной цены (29%) и лучших функций (24%).
В отчете PCMag представлены и другие интересные факты. Например, 56% респондентов не волнует выход более новых устройств, а 53% опрошенных и вовсе покупают новый смартфон только после поломки старого.