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Почему пользователи переходят с Android на iOS

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Apple new iPhone X (5.8 inch display) capacity 64Gb 256Gb (Finish; Silver, Space Gray) Chip A11 64-bit architecture, Super Retina HD Display OLED, Face ID enabled by TrueDepth camera for facial recognition, 2436 by 1125 pixel resolution at 458 ppi, 1000000/1 contrast ratio, fingerprint-resistant oleophobic coating, Camera 12MP Wide-Angle f1.8 aperture Telephoto f2.4 aperture, Dual optical image stabilization, Sapphire crystal lens cover, Noise reduction, Geotagging, HEIF and JPEG formats captured, 4K video recording at 60 fps, 1080p HD video recording at 60 fps, optical stabilization, Quad-LED True Tone flash, Slo-mo video support for 1080p at 240 fps, Time-lapse video with stabilization, Continuous autofocus video, Body and face detection, Noise reduction, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, video geotagging, HEVC and H.264 formats recorded, Apple Pay, GSM 4G, Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth 5.0, Siri, iOS 11, Barometer, Tree-axis Gyro, Accelerometer, Proximity sensor, Ambient light sensor, Card Nano-SIM, Splash Water and Dust Resistant, (In the Box; EarPods with Lightning Connector, Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter, Lighttning to USB Cable, USB Power Adapter) at MCS Apple Premium Reseller in Nice, FRANCE - 03/11/2017//SYSPEO_sysA029/Credit:SYSPEO/SIPA/1711030943

ФОТО: SYSPEO/SIPA / SYSPEO/SIPA

Между пользователями Android и iOS с момента появления этих ОС ведется война, где каждая из сторон доказывает превосходство выбранной платформы. Вместе с этим владельцы Android-аппаратов постоянно переходят на iPhone и наоборот. Портал PCMag провел исследование и выяснил, что заставляет людей отказаться от одной системы и перейти на другую.

Сотрудниками PCMag было опрошено порядка 2500 пользователей мобильных устройств из США, пишет 4pda.ru. Их спрашивали о привычках при выборе нового гаджета, а один из пунктов опроса был посвящен причинам перехода с одной платформы на другую. Как выяснилось, почти половина (47%) владельцев Android-смартфонов перешли на iPhone в поисках лучшего пользовательского опыта. Второй по популярности причиной является лучшие камера, дизайн и другие особенности «яблочных» гаджетов. Как ни странно, но 11% перешли на iOS из-за цены на устройства от Apple.

Переход с Android на iOS

Что же касается перехода с iOS на Android, то самой популярной причиной также является пользовательский опыт (30%). Кроме того, iPhone меняют на Android-устройства из-за более выгодной цены (29%) и лучших функций (24%).

В отчете PCMag представлены и другие интересные факты. Например, 56% респондентов не волнует выход более новых устройств, а 53% опрошенных и вовсе покупают новый смартфон только после поломки старого.

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