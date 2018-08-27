Почему пользователи переходят с Android на iOS

Сотрудниками PCMag было опрошено порядка 2500 пользователей мобильных устройств из США, пишет 4pda.ru. Их спрашивали о привычках при выборе нового гаджета, а один из пунктов опроса был посвящен причинам перехода с одной платформы на другую. Как выяснилось, почти половина (47%) владельцев Android-смартфонов перешли на iPhone в поисках лучшего пользовательского опыта. Второй по популярности причиной является лучшие камера, дизайн и другие особенности «яблочных» гаджетов. Как ни странно, но 11% перешли на iOS из-за цены на устройства от Apple.