В Нарве построили игровую площадку для детей с особыми потребностями

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Алексея Евграфова, к новым детским площадкам предъявляются значительные требования по организации безопасности и комфорта для детей. Элементы комплексов изготовлены из качественных и безопасных материалов, у них красивый внешний вид.