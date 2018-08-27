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  • В Нарве построили игровую площадку для детей с особыми потребностями

В Нарве построили игровую площадку для детей с особыми потребностями

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Детская площадка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Игровая площадка для детей с особыми потребностями была построена в Нарве возле социального центра "Лад" около Темного сада.

Детскую площадку построила фирма ATIX OÜ за 26 665 евро, пишет RusERR.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Алексея Евграфова, к новым детским площадкам предъявляются значительные требования по организации безопасности и комфорта для детей. Элементы комплексов изготовлены из качественных и безопасных материалов, у них красивый внешний вид.

Поскольку в городе детские и спортивные площадки часто подвергаются атакам вандалов, Департамент городского хозяйства призывает горожан сообщать о хулиганах и самим бережно относиться к общегородскому имуществу.

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