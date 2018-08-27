До сих пор предприятие толком не объяснило, при каких обстоятельствах в прошлый четверг было вынуждено закрыть свои магазины. Также полдня пришлось биться над тем, чтобы получить от Департамента государственных инфосистем подтверждение, что речь идет о криптовирусе.