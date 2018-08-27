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Подвергшаяся кибератаке фирма сантехники вновь открывает магазины Но совершать покупки в интернете до сих пор нельзя!

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Сообщение AS FEB.

ФОТО: Kuvatõmmis

Ведущее эстонское предприятие AS FEB, занимающееся оптовой и розничной продажей сантехники, после длившегося несколько дней перерыва, обусловленного кибератакой, вновь открывает свои восемь магазинов. Вместе с тем совершать покупки в интернет-магазине этой фирмы по-прежнему нельзя, пишет Postimees Tehnika.

До сих пор предприятие толком не объяснило, при каких обстоятельствах в прошлый четверг было вынуждено закрыть свои магазины. Также полдня пришлось биться над тем, чтобы получить от Департамента государственных инфосистем подтверждение, что речь идет о криптовирусе.

По данным Postimees Tehnika, на прошлой неделе серверы AS FEB вышли из строя по всей стране - было подозрение в краже данных, серверы резервного копирования также оказались пусты.

Департамент государственных инфосистем предложил предприятию помощь в решении киберинцидента и восстановлении повседневной работы. По данным этого ведомства, различные криптовирусы активизировались, в связи с чем мелкие и крупные предприятия несут убытки.

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