Ведущее эстонское предприятие AS FEB, занимающееся оптовой и розничной продажей сантехники, после длившегося несколько дней перерыва, обусловленного кибератакой, вновь открывает свои восемь магазинов. Вместе с тем совершать покупки в интернет-магазине этой фирмы по-прежнему нельзя, пишет Postimees Tehnika.
До сих пор предприятие толком не объяснило, при каких обстоятельствах в прошлый четверг было вынуждено закрыть свои магазины. Также полдня пришлось биться над тем, чтобы получить от Департамента государственных инфосистем подтверждение, что речь идет о криптовирусе.
По данным Postimees Tehnika, на прошлой неделе серверы AS FEB вышли из строя по всей стране - было подозрение в краже данных, серверы резервного копирования также оказались пусты.
Департамент государственных инфосистем предложил предприятию помощь в решении киберинцидента и восстановлении повседневной работы. По данным этого ведомства, различные криптовирусы активизировались, в связи с чем мелкие и крупные предприятия несут убытки.