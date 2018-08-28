Турист, как пациент у врача: он хочет заплатить

Туристы сами бы с большой охотой и радостью вносили по 1 евро в день, чтобы чувствовать себя в Таллинне не хуже, чем в других городах-жемчужинах архитектуры, считает Елена Скульская.
Несколько дней назад мы с двумя моими подругами – одна приехала нас проведать из Мельбурна - зашли днем в кафе на Ратушной площади. Кафе было полупустым. Попросили три стакана воды. Нам принесли воду с характерным привкусом хлорки и легким сортирным запахом, который неизменно сопутствует санитарной тщательности общепита. За пять минут, проведенных в этом кафе, к нам не менее трех раз подошел бойкий официант, облепленный осами, вежливо, но настойчиво предлагающий сделать еще какой-нибудь заказ. Стало ясно, что лучше от такой вежливости уйти в другое кафе. Так вот: счет за три стакана воды несомненно включал в себя «туристический налог», ничем иным его непомерная цифра не объяснима!
Цены в Старом городе в любом заведении, бесспорно, включают «туристический налог», и гораздо больший, чем предлагал ввести Михаил Кылварт – он предложил смешной налог – 1 евро в день!
Например, по всему Старому городу, если приглядитесь, на воротах висят изящные замочки с кодами. Турист получает номер кода, открывает замочек, вынимает из него ключик и вселяется в квартиру, скажем, на неделю. Хозяин квартиры в это время томно нежится на солнышке у себя на даче в полной тишине и покое. Неужели вы наивно полагаете, что такой метод сдачи своих квартир внаем туристам, которые, как правило, ведут себя залихватски – по всему дому разносится запах марихуаны, недорогие «племянницы» с вечера до утра впархивают в квартиру и выпархивают из нее – не предполагает взимания с недельного жителя, которого соседи не могут призвать к порядку в силу его скоротечности, довольно крупного «туристического налога»? И хозяин квартиры прав: находиться летом в центре города может только турист, обыватель за три дня сходит с ума от одного барабанного грохота, идеальной акустикой разносимого по всему окружающему пространству.
У нас в центре города грязно, снуют крысы, вытоптаны газоны, по которым ходить запрещается, на них, кстати, часто беззастенчиво лежат полные дамы «осеннего» возраста, снимающие для полноценного загара не только лифчики, но и трусы
За каждой туристической группой, любующейся достопримечательностями, следует по Таллинну бойкая и деловая группа карманников с четко распределенными ролями. Кражи в туристическом скоплении – вещь привычная, бытовая и даже как бы в некотором роде запланированная. Разве это — не «туристический налог»? И разве общая его сумма, если поделить ее на всех туристов, будет меньше 1 евро в день?
Гостиница для Мистера Твистера
Наивные туристы любят селиться в центре города. В первую же ночь часть из них, потеряв деньги за первые сутки, съезжает в любую гостиницу на окраине города, лишь бы не слышать пьяных воплей, уличной ресторанной музыки с выносными мощнейшими усилителями и других зычных туземных звуков, вносящих праздничное разнообразие в тишину ночных часов. Разве их деньги, оставленные поневоле за первые бессонные сутки, не являются сознательным «туристическим налогом», учрежденным владельцами центральных гостиниц, которые не жалуются на убытки?!
А велорикши, которые формально запрещены, но беспрепятственно маневрируют между пешеходами и транспортом, – разве это не «туристический налог»?
А ни с чем не сравнимая прорва уличных «музыкантов», которые сбирают огромную дань с обалделых туристов, уверенных, что банки из-под масляной краски, на которых отбивает дробь застенчивый маляр – и есть главный национальный инструмент самой музыкальной в мире республики, – разве они не платят сотням самозванцев от нотного листа прогулочный оброк или, другими словами, «туристический налог»?!
У нас в центре города грязно, снуют крысы, вытоптаны газоны, по которым ходить запрещается, на них, кстати, часто беззастенчиво лежат полные дамы «осеннего» возраста, снимающие для полноценного загара не только лифчики, но и трусы, а уж мужчины в одних трусах просто достойно сидят на скамейках с таким видом, словно облачены они во фраки, у нас не безопасно ночью, когда не встретишь ни одного полицейского патруля, у нас банды подростков разгуливают с пивными бутылками, готовые вступить в драку с каждым, кто посмеет сделать им замечание. У нас муниципальная полиция не знает законов – не знает даже, в котором часу наступает время «ночного покоя», а на просьбу навести порядок отвечают по телефону плачущими голосами, что каждый гражданин и патриот обязан это сделать самостоятельно. Поскольку у муниципалов нет методов воздействия.
Уверена, туристы сами бы с большой охотой и радостью вносили по 1 евро в день, чтобы чувствовать себя в Таллинне не хуже, чем в других городах-жемчужинах архитектуры!
Забавы оппонентов
Ничего смешнее откликов оппонентов на давно назревшее предложение ввести туристический налог, я не читала, кажется, после книг Ильфа и Петрова. Налог, мол, подорвет экономику и отвратит туристов от нашей столицы. Пожалев этот самый евро (предполагается, что в путешествия отправляются исключительно люди бедные, нищенствующие и берущие с собой из дома бутерброды и термос с кофе на все пятнадцать дней пребывания за границей), туристы ринутся осматривать достопримечательности Йыхви и Пайде, на бешеной скорости проскочив Таллинн.
Давайте введем туристический налог, он улучшит жизнь и внешний вид нашего прекрасного города
С советских времен в людях, очевидно, живет убежденность, что интурист – человек первого сорта, а местные жители – второго, что обирать и притеснять своих сограждан естественно и разумно. А вот совершенно официально, на насущные нужды города, на поддержание в порядке тех самых чудес архитектуры, которыми мы так гордимся, на помощь, например, фестивалю высочайшего класса «Биргитта», на укрепление Муниципальной полиции, которая следила бы действительно за порядком, а не прогуливалась по улицам, поощряя «убийц тишины», взимать туристический налог ни в коем случае нельзя.
Интуриста положено испокон веков обманывать – это законно. А вот честно взять с него 1 евро – не дай Бог!
Знакомый эстонский дипломат рассказал мне: в его бытность послом в Италии он видел, как после долгих тренировок одна женщина в Риме научилась выливать таз с ледяной водой точно на голову бездарного музыканта, часами барабанящего под ее окнами. Облитый, он немедленно уходил. Такие вот кустарные методы могут скоро прижиться и у нас. Зато в Люксембургском саду или, там, в Лондонском театре «Глобус» за вами будут все время присматривать – не навязчиво, но и безобразничать не позволят. А в Венеции сделают замечание, если вы будете волочить свой чемодан на колесиках под окнами местных жителей.
Словом, давайте введем туристический налог, он улучшит жизнь и внешний вид нашего прекрасного города. А мы, те, кто имеет возможность поехать путешествовать, будем там вносить свой туристический налог и, уверяю вас, не будем из-за одного евро в день менять маршрут, подрывать экономику другой страны и считать себя обделенными. Более того, турист с подозрением относится ко всему, что дают ему бесплатно. Как пациент у врача. Но платить при этом хочет официально и желательно хорошему врачу.
Так должна, даже обязана жить нормальная туристическая столица.