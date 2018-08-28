Турист, как пациент у врача: он хочет заплатить

А велорикши, которые формально запрещены, но беспрепятственно маневрируют между пешеходами и транспортом, – разве это не «туристический налог»?

А ни с чем не сравнимая прорва уличных «музыкантов», которые сбирают огромную дань с обалделых туристов, уверенных, что банки из-под масляной краски, на которых отбивает дробь застенчивый маляр – и есть главный национальный инструмент самой музыкальной в мире республики, – разве они не платят сотням самозванцев от нотного листа прогулочный оброк или, другими словами, «туристический налог»?!

У нас в центре города грязно, снуют крысы, вытоптаны газоны, по которым ходить запрещается, на них, кстати, часто беззастенчиво лежат полные дамы «осеннего» возраста, снимающие для полноценного загара не только лифчики, но и трусы, а уж мужчины в одних трусах просто достойно сидят на скамейках с таким видом, словно облачены они во фраки, у нас не безопасно ночью, когда не встретишь ни одного полицейского патруля, у нас банды подростков разгуливают с пивными бутылками, готовые вступить в драку с каждым, кто посмеет сделать им замечание. У нас муниципальная полиция не знает законов – не знает даже, в котором часу наступает время «ночного покоя», а на просьбу навести порядок отвечают по телефону плачущими голосами, что каждый гражданин и патриот обязан это сделать самостоятельно. Поскольку у муниципалов нет методов воздействия.

Уверена, туристы сами бы с большой охотой и радостью вносили по 1 евро в день, чтобы чувствовать себя в Таллинне не хуже, чем в других городах-жемчужинах архитектуры!

Забавы оппонентов

Ничего смешнее откликов оппонентов на давно назревшее предложение ввести туристический налог, я не читала, кажется, после книг Ильфа и Петрова. Налог, мол, подорвет экономику и отвратит туристов от нашей столицы. Пожалев этот самый евро (предполагается, что в путешествия отправляются исключительно люди бедные, нищенствующие и берущие с собой из дома бутерброды и термос с кофе на все пятнадцать дней пребывания за границей), туристы ринутся осматривать достопримечательности Йыхви и Пайде, на бешеной скорости проскочив Таллинн.

Давайте введем туристический налог, он улучшит жизнь и внешний вид нашего прекрасного города

С советских времен в людях, очевидно, живет убежденность, что интурист – человек первого сорта, а местные жители – второго, что обирать и притеснять своих сограждан естественно и разумно. А вот совершенно официально, на насущные нужды города, на поддержание в порядке тех самых чудес архитектуры, которыми мы так гордимся, на помощь, например, фестивалю высочайшего класса «Биргитта», на укрепление Муниципальной полиции, которая следила бы действительно за порядком, а не прогуливалась по улицам, поощряя «убийц тишины», взимать туристический налог ни в коем случае нельзя.

Интуриста положено испокон веков обманывать – это законно. А вот честно взять с него 1 евро – не дай Бог!

Знакомый эстонский дипломат рассказал мне: в его бытность послом в Италии он видел, как после долгих тренировок одна женщина в Риме научилась выливать таз с ледяной водой точно на голову бездарного музыканта, часами барабанящего под ее окнами. Облитый, он немедленно уходил. Такие вот кустарные методы могут скоро прижиться и у нас. Зато в Люксембургском саду или, там, в Лондонском театре «Глобус» за вами будут все время присматривать – не навязчиво, но и безобразничать не позволят. А в Венеции сделают замечание, если вы будете волочить свой чемодан на колесиках под окнами местных жителей.

Словом, давайте введем туристический налог, он улучшит жизнь и внешний вид нашего прекрасного города. А мы, те, кто имеет возможность поехать путешествовать, будем там вносить свой туристический налог и, уверяю вас, не будем из-за одного евро в день менять маршрут, подрывать экономику другой страны и считать себя обделенными. Более того, турист с подозрением относится ко всему, что дают ему бесплатно. Как пациент у врача. Но платить при этом хочет официально и желательно хорошему врачу.