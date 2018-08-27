На закрытой Йоальской фабрике Кренгольма пройдёт оперный концерт

Впервые в Нарве оперу можно будет увидеть прямо в фабричном здании. Правда, на территории бывшей мануфактуры пройдёт только концерт-открытие и экскурсии для участников и гостей Дней оперы. Постановки можно будет посмотреть в Нарвском замке и городском ДК “Ругодив” в течение девяти дней.

Петь в приграничном городе будут исполнители из Эстонии, России, Германии, Финляндии, Греции и США, всего - около 150 человек. В программе - современные произведения. Так, премьера оперы “Путь порочного” состоялась лишь в июне в Германии. А произведение эстонского композитора Мадиса Ярви “Посвящение Нарве” будет исполнено на публике впервые именно в здании Йоальской фабрики 1 сентября.

По словам организатора нарвских Дней оперы Юлии Савицкой, это будет Международный фестиваль современной классической музыки:

- Смысл фестиваля в том, чтобы показать современную музыку, композиторов, которые живут сейчас, которые создают музыку сейчас.

Юлия отмечает, что для европейских любителей оперы фестиваль такой направленности - уникальный, и он мог бы помочь Нарве в конкурсе на право называться Культурной столицей Европы в 2024 году.

- Подобный фестиваль проводился когда-то только в немецком Бремене, но сейчас в его программе появились и классические оперы, - отмечает организатор уникальность нарвского фестиваля.