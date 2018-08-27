В Германии водитель из Эстонии попал в цепную аварию

В воскресенье, 26 августа, в Германии в Нижней Саксонии произошла цепная авария, одним из участников которой стал водитель из Эстонии. В ДТП пострадали двое, пишет Postimees.
Авария произошла по вине 27-летнего жителя Гамбурга, который на автобане A1 на отрезке между городами Штур и Бремен не заметил образовавшийся затор и врезался сзади в один из остановившихся автомобилей, в котором находился 52-летний мужчина, сообщает полиция Нижней Саксонии.
Затем машину отбросило на другой легковой автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Эстонии. В результате удара автомобиль эстонца столкнулся с кроссовером, которым управлял 63-летний мужчина.
В аварии пострадали две женщины, которые находились на пассажирских местах в первых двух машинах. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, но, по сообщению полиций, они получили незначительные травмы.
Повреждения двух автомобилей были столь серьезными, что дальнейший путь они продолжил на эвакуаторе.
В результате аварии на шоссе образовалась десятикилометровая пробка.