В Германии водитель из Эстонии попал в цепную аварию

Авария произошла по вине 27-летнего жителя Гамбурга, который на автобане A1 на отрезке между городами Штур и Бремен не заметил образовавшийся затор и врезался сзади в один из остановившихся автомобилей, в котором находился 52-летний мужчина, сообщает полиция Нижней Саксонии.

Затем машину отбросило на другой легковой автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Эстонии. В результате удара автомобиль эстонца столкнулся с кроссовером, которым управлял 63-летний мужчина.

В аварии пострадали две женщины, которые находились на пассажирских местах в первых двух машинах. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, но, по сообщению полиций, они получили незначительные травмы.

Повреждения двух автомобилей были столь серьезными, что дальнейший путь они продолжил на эвакуаторе.