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В Германии водитель из Эстонии попал в цепную аварию

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ФОТО: Caro / Seeberg / Scanpix

В воскресенье, 26 августа, в Германии в Нижней Саксонии произошла цепная авария, одним из участников которой стал водитель из Эстонии. В ДТП пострадали двое, пишет Postimees.

Авария произошла по вине 27-летнего жителя Гамбурга, который на автобане A1 на отрезке между городами Штур и Бремен не заметил образовавшийся затор и врезался сзади в один из остановившихся автомобилей, в котором находился 52-летний мужчина, сообщает полиция Нижней Саксонии.

Затем машину отбросило на другой легковой автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Эстонии. В результате удара автомобиль эстонца столкнулся с кроссовером, которым управлял 63-летний мужчина.

В аварии пострадали две женщины, которые находились на пассажирских местах в первых двух машинах. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, но, по сообщению полиций, они получили незначительные травмы.

Повреждения двух автомобилей были столь серьезными, что дальнейший путь они продолжил на эвакуаторе.

В результате аварии на шоссе образовалась десятикилометровая пробка.

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