Пн, 27.08.2018
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Самый эффектный уход от аварии сняли на видео

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Уход от аварии.

ФОТО: скриншот видео

На YouTube-канале Racingfun Nordschleife появился ролик с самым эффектным уходом от аварии на «Северной петле» Нюрбургринга. В одном из поворотов хэтчбек Daihatsu Cuore встал на два колеса и должен был перевернуться, но машина смогла стабилизироваться, передает Лента.ру.

Тем не менее, автомобиль получил серьезные повреждения. У него от удара пострадали колеса, лобовое стекло и подвеска.

В прошлом году автором, пожалуй, лучшего «сэйва» года стал мотоциклист Джеймс Хильер, который во время гонок на острове Мэн смог удержать свой байк от падения после прыжка в быстром повороте. Как правило, к этому виражу мотоциклисты подлетают на пятой передаче и скорости около 290 километров в час.

В прошлом году в один часовой ролик собрали самые зрелищные аварии, произошедшие на Нюрбургринге. Также можно посмотреть на более чем 30 машин, которые побывали в ДТП на «Северной петле».

Видео смотрите здесь.

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