Картина дня: смерть мотоциклиста, новоселье художественной академии и список агентов России

Смертельное ДТП на Сааремаа

Сегодня, 27 августа, в 6.44 в центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Пахавалла на Сааремаа, где столкнулись фургон и мотоцикл. В результате столкновения скончался 25-летний мужчина, управлявший мотоциклом. Читать далее...

Санкции США против РФ вступили в силу

Санкции в отношении РФ из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери вступают в силу. В понедельник, 27 августа, штрафные меры за применение химического оружия опубликованы в Федеральном реестре - официальном журнале правительства США. С этого момента они считаются действующими. Читать далее...

Сегодня, 27 августа, в Таллинне на углу бульвара Пыхья и улицы Коцебу состоится открытие нового здания Эстонской художественной академии (EKA). Новое здание объединит все специальности, обучение которым в последние десять лет велось в разных местах. Читать далее...

Пять лучших смартфонов 2018 года

Несмотря на то, что до конца года еще далеко и производители все еще готовят новые анонсы популярных гаджетов, издание Business Insider опубликовало собственный рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Примечательно, что в список вошли устройства различных ценовых категорий — а победитель и вовсе оказался неожиданным. Читать далее...

Глава внешней разведки: каждая страна сама решит, обнародовать список агентов влияния или нет

В конце июля в центре внимания оказалось выступление главы Департамента внешней разведки Микка Маррана, в котором он заявил об обнаружении сети политиков, журналистов, дипломатов и бизнесменов, которые являются агентами влияния России, действующими по ее приказу. Марран согласился ответить на письменные вопросы Postimees и объяснить, почему он сделал такое заявление и почему агентов влияния не стали разоблачать, хотя о наличии сети уже известно. Читайте интервью здесь.

«Будет / Не будет»: нет ничего опаснее будущего

Как известно, при жеребьевке тем для спектаклей, связанных со столетием Эстонской Республики, Русскому театру сильно повезло. Или не повезло – это как посмотреть. Ибо Русский театр вытащил – ни много ни мало – будущее. Читать далее...

Предприниматель – Департаменту полиции и погранохраны: вы что, в каменном веке живете?

Один из основателей стартапа Pipedrive Рагнас Сассь пожаловался в соцсети Facebook на плохую организацию работы Департамента полиции и погранохраны (PPA). По мнению предпринимателя, за такую работу ведомство следует наградить Орденом Ленина. Читать далее...

Пьянка эстонского спортсмена

Чемпион мира по легкой атлетике в интервью журналу Kroonika в начале года божился, что завязал с горячительными напитками и усердно тренируется, чтобы дебютировать на бойцовских ММА-турнирах, однако в субботу камера снова зафиксировала Андруса Вярника с бутылкой водки. Читать далее...

Яна Тоом сравнила события 1940 года в Эстонии с цветной революцией

Тема требования Эстонией и Латвией компенсации за урон, нанесенный советской оккупацией, обсуждалась в воскресенье, 26 августа, в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В обсуждении приняла участие и евродепутат Яна Тоом. Читать далее...

Трампа не позвали на похороны Маккейна, а тот отказался восхвалять его героизм

Президент США Дональд Трамп не приедет на похороны скончавшегося накануне сенатора Джона Маккейна. Впрочем, его и не приглашали. По предварительным данным, администрация Трампа будет представлена на траурных мероприятиях вице-президентом Майклом Пенсом. На похоронах сенатора попросили выступить бывших президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму. Читать далее...

Эстонская семья спасает оказавшуюся на грани вымирания породу собак