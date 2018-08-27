Мадам Тюссо в тупике: в Австралии премьеры меняются чаще, чем музей делает их восковые фигуры

В четырех случаях из шести за 10 лет премьеры не дорабатывали на посту положенный срок.

Дошло до того, что 2015 году медики на экстренных вызовах перестали спрашивать у пациентов, кто сейчас премьер-министр, чтобы оценить их состояние. Врачи утверждают, что многие пациенты затруднялись ответить на этот вопрос, но не из-за провалов в памяти или недомогания. Просто не все в Австралии успевали уследить за политическими изменениями.

В "Твиттере" даже есть специальный аккаунт, сообщающий каждые полчаса, кто в данный момент является премьер-министром Австралии, с саркастической припиской "это дело времени".

Мадам Тюссо сдалась

Всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо тоже в замешательстве. Его австралийский филиал в Сиднее решил пополнить свою экспозицию восковой фигурой премьера Малькольма Тернбулла, но не успел завершить работу над экспонатом, а в Австралии уже новый премьер - Скотт Моррисон.

"Мы планировали поставить фигуру Тернбулла в наш "Зал заседаний мировых лидеров", но в связи со сложившейся ситуацией в Австралии работы в нашей арт-студии остановлены", - цитирует газета Sydney Morning Herald генерального менеджера музея мадам Тюссо в Сиднее Марка Конналли.

Торжественное открытие фигуры теперь уже экс-премьера планировалось на 24 октября, в 64-й день рождения Тернбулла.

"Вряд ли нам удастся изготовить фигуру премьера, пока они меняются с такой частотой. Нам бы не хотелось превращать наш "Зал заседаний мировых лидеров" в собрание бывших премьеров Австралии. Поэтому мы решили пока вообще больше не пытаться делать австралийских премьеров",- сказал Конналли.

За последние десять лет Джулия Гиллард стала единственным премьером страны, чью восковую фигуру закончили и установили в музее до истечения ее полномочий.

В Австралии лидеры менялись так часто далеко не всегда. Например, с 1983 по 2007 год страной руководили всего три премьер-министра.

Что происходит?

Эксперты называют сразу несколько причин столь частой смены власти.

1. Трехлетний срок правления

В отличие от большинства демократических государств, где правительство избирается на 4-5 лет, в Австралии выборы проходят каждые три года. А де-факто правительство проводит у власти еще меньший срок - примерно 32 месяца. Такая ситуация продолжается с 1990 года, говорят исследователи Университета Мельбурна.