Мэр Таллинна: с насилием молодняка на улицах столицы надо покончить

«Не только прискорбно, достойно сожаления, но и недопустимо, - сказал он, - что чувство безопасности, которое испытывали до сих пор таллиннцы и гости в городе, поколеблено разбушевавшимися бандами молодняка. Я жду-не дождусь, чтобы министр внутренних дел Андрес Анвельт нашел время для встречи со мной, руководством Муниципальной полиции и Пыхьяской префектуры полиции для определения мер по скорейшему восстановлению порядка на улицах города, переключению разгулявшейся молодежи на выполнение ее главной обязанности - учебы, тем более, что до начала нового учебного года остаются считанные дни».