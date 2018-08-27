Смартфон LG с пятью камерами показали на видео

Источником материала стал Стив Хеммерстоффер, основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks, сообщает ferra.ru.

Рендеры на базе фабричных чертежей демонстрируют основные особенности дизайна будущей новинки, включая тройную основную и двойную фронтальную камеры. Смартфон выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем. Его размеры составляют 158,8 x 75,8 x 7,8 мм, толщина с учетом выступа камеры — 8,2 мм.

Согласно более ранним слухам, LG V40 ThinQ под кодовым названием Storm может стать первым смартфоном от настолько крупного производителя, получившим сразу пять камер.