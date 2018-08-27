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Да, дорогая: канадец отказался играть в России из-за жены

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Mar 17, 2017; Calgary, Alberta, CAN; Calgary Flames right wing Kris Versteeg (10) shoots the puck against the Dallas Stars during the third period at Scotiabank Saddledome. The Flames won 3-1. Mandatory Credit: Sergei Belski-USA TODAY Sports

ФОТО: Sergei Belski / USA Today Sports

Канадский нападающий Крис Верстиг не перейдет в омский «Авангард» по семейным обстоятельствам.

По информации «Советского спорта», 32-летнего игрока в сибирский клуб не отпустила жена.

20 августа главный тренер «Авангарда» Боб Хартли комментировал возможный переход Верстига, однако официально о сделке не было объявлено.

В минувшем сезоне Верстиг выступал за «Калгари». В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 8 (3+5) очков. 

Напомним, клуб летом временно переехал из Омска в Балашиху из-за аварийного состояния арены.

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