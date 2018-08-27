Да, дорогая: канадец отказался играть в России из-за жены

По информации «Советского спорта», 32-летнего игрока в сибирский клуб не отпустила жена.

20 августа главный тренер «Авангарда» Боб Хартли комментировал возможный переход Верстига, однако официально о сделке не было объявлено.

В минувшем сезоне Верстиг выступал за «Калгари». В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 8 (3+5) очков.