Во вторник для движения в Таллинне откроется перекресток Хааберсти

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, напомнив, что работы здесь начались в апреле 2017 года.

Тогда планировалось завершить их в октябре 2018 года. Бетонные работы были завершены в декабре 2017 года.

Виадук вдоль Палдиского шоссе был готов в мае 2018 года. К началу августа были завершены озеленение окрестностей виадука и настройка светофоров, а неделю назад завершилось все работы, связанные с организацией движения.