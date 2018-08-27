Во вторник для движения в Таллинне откроется перекресток Хааберсти

Во вторник, 28 августа, в полдень на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Эхитаяте-теэ состоится торжественное открытие транспортной развязки в Хааберсти после ее реконструкции.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, напомнив, что работы здесь начались в апреле 2017 года.
Тогда планировалось завершить их в октябре 2018 года. Бетонные работы были завершены в декабре 2017 года.
Виадук вдоль Палдиского шоссе был готов в мае 2018 года. К началу августа были завершены озеленение окрестностей виадука и настройка светофоров, а неделю назад завершилось все работы, связанные с организацией движения.
Договор о реконструкции перекрестка был заключен с фирмой Nordecon Eesti AS. Общая стоимость строительных работ вместе с налогом с оборота и расходами на надзор собственника составляет 20,2 млн евро. В объем работ вошли ремонт/строительство участков дорог в размере 2,92 км; строительство виадука; реконструкция велосипедных и пешеходных дорожек (1,70 км), строительство новых дорожек (2,30 км); строительство 3 новых и реконструкция 4 перекрестков, оборудованных светофорами; а также новые постройки, реконструкция или установка освещения, светофоры, стоки и канализация, дренаж, канализационные трассы, электропроводка, газовые трубы, установка дорожных знаков и разметка, озеленение.