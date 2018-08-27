Анвельт: многие лидеры молодежных банд арестованы

«Неправильно считать, что с молодежными бандами ничего не делают. Большая часть их предводителей арестована. Методы уголовного производства не помогут исправить их приспешников, тут нужно привлекать местные самоуправления и социальную систему, так как полиция все-таки занимается надзором. Не нужно забывать, что речь идет о молодых людях, которые для заполнения свободного времени примкнули к нескольким десяткам активных лидеров», - отметил министр.