Анвельт: многие лидеры молодежных банд арестованы

Мэр Таллинна Таави Аас потребовал от главы МВД избавить улицы города от молодежных банд, на что Андрес Анвельт ответил, что большинство лидеров таких группировок уже находятся под арестом, передает BNS.
«Неправильно считать, что с молодежными бандами ничего не делают. Большая часть их предводителей арестована. Методы уголовного производства не помогут исправить их приспешников, тут нужно привлекать местные самоуправления и социальную систему, так как полиция все-таки занимается надзором. Не нужно забывать, что речь идет о молодых людях, которые для заполнения свободного времени примкнули к нескольким десяткам активных лидеров», - отметил министр.
Анвельт добавил, что приветствует созыв круглого стола и пригласит на него мэра столицы вместе с руководителем МуПо.