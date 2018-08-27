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Хиллари Клинтон рассказала о попойке в Таллинне с Джоном Маккейном

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Хиллари Клинтон.

ФОТО: Charles Krupa / AP / Scanpix

Вчера бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон поделилась с CNN воспоминаниями об умершем недавно сенаторе Джоне Маккейне. В числе прочего она рассказала о памятном вечере, когда во время поездки в Таллинн участвовала вместе с Джоном Маккейном в соревновании — кто кого перепьет, передает Postimees.

Клинтон рассказала об официальном визите вместе с Маккейном и другими коллегами. "Нам было весело, и мы много смеялись. Выпивка тоже была", — вспоминает Клинтон поездку, в которой они с Маккейном участвовали в качестве членов Сената США.

Журналист на это сказал, что Клинтон должна рассказать о том, как опрокидывала рюмки с водкой.

"Наш самый знаменитый опыт с водкой был в Таллинне, в Эстонии. Мы были там, потому что Джон понял, что Эстония находится на передовой линии России. И хотя мы все надеялись, что Россия — хороший партнер, у нас была причина для озабоченности. Мы провели памятный вечер в отеле возле таллиннской Ратушной площади", — рассказывает Клинтон о том, как оказалась здесь вместе с сенатором.

В ответ на замечание журналиста о том, что это была ее идея, Клинтон засмеялась и сказала, что не стала бы присваивать ее себе. "Я думаю, что это было предпринято по взаимной договоренности. У нас было принято говорить: что происходит в Таллинне, остается в Таллинне", — сказала она.

В 2016 году сенатор Джон Маккейн встретился в Таллинне с Юри Ратасом.

ФОТО: Krishan Chand/SIPA / Krishan Chand/SIPA

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