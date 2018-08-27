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Минюст РФ отказал в регистрации партии Навального

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Алексей Навальный.

ФОТО: Скриншот.

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил об отказе в регистрации созданной его сторонниками партии "Россия будущего". Решение принято "в соответствии с подпунктами "а" и "г" пункта 1 и пункта 1.1 статьи 20 федерального закона "О политических партиях", говорится в письме Министерства юстиции, которое Навальный в понедельник, 27 августа, опубликовал на своем сайте.

Далее ведомство отметило, что активисты не предоставили все необходимые для регистрации документы, пишет DW.com. В частности, отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд и протоколов о проведении собраний региональных отделений, указывается в письме. Отказ в регистрации может быть обжалован в суде и препятствует повторной подаче документов, отмечается далее в документе.

Повторная попытка

6 августа сторонники Навального сообщили, что повторно подали в Минюст документы для регистрации партии "Россия будущего". "Провели съезд, региональные собрания в 55-ти субъектах в максимально короткие сроки", - сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Первоначально сторонники Навального подали документы на регистрацию партии "Россия будущего" 22 июня. В середине июля стало известно о том, что Минюст приостановил регистрацию, объяснив это несоответствием устава партии ряду требований закона "О политических партиях". На устранение нарушений отводилось время до 10 октября.

Алексей Навальный с 2012 года пытается зарегистрировать свою политическую партию. В феврале 2014 года Минюст зарегистрировал "Партию прогресса" оппозиционера, но в апреле 2015-го отозвал регистрацию из-за непредставления в установленный срок копии документов о госрегистрации необходимого числа региональных отделений.

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