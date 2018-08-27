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Австралию атаковали телефонные мошенники из Прибалтики

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ФОТО: PA Wire/PA Images/Scanpix

В последнее время в Австралии участились случаи телефонного мошенничества с латвийских телефонных номеров, сообщает австралийский новостной портал News.com.au. В материале говорится также, что звонки поступают с Кубы и номеров стран Африки.

Журналист News.com. Au Дженифер Дадли-Николсон в своем твитере написала: "Сегодня вечером получала звонки из Латвии ровно каждый час. Кто-то очень хотел поговорить, или это мошенничество очень хорошо финансируется".

Портал объясняет, что цель этих звонков - добиться того, чтобы абонент отзвонил на иностранный номер. И в результате он получит за звонок большой счет, передает ЛЕТА.

По данным учреждения по защите потребителей, такие звонки в пошлом году нанесли ущерб жителям Австралии на сумму примерно 48 000 австралийских долларов (30 000 евро).

"Теперь, если видите, что вам звонят из Латвии, будьте осторожны", - предупреждает News.com. au.

Уже сообщалось, что звонки из Самоа, Судана, Белоруссии и других стран получали и жители Латвии.

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