Бывший руководитель христианского исправительного дома приставал к десятилетней девочке

Проживающего в Пярну 49-летнего Вейко признали виновным в нанесении телесных повреждений в 2003 и 2015 году. Теперь его обвиняют в преступлении сексуального характера, жертвой которого стала десятилетняя девочка.
Вейко, бывшему руководителю христианского исправительного дома, предъявлено обвинение в избиении супруги и принуждении десятилетней дочки знакомой к сексуальному деянию.
Прокуратура предъявила подсудимому произошедший в марте прошлого года случай, когда находившийся в доме девочки Вейко трогал ее и целовал против воли.
Точнее, Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет подсудимого в совершении полового акта или иного действия сексуального характера с применением силы.
До судебного заседания прокуратура отказалась объявлять, на чем основано убеждение, что подсудимый использовал силу по отношению к жертве.
Прокуратура также предъявила обвинение в неподобающем поведении по отношению к супруге. По версии обвинения, подсудимый избивал супругу руками и ногами, чем причинял ей боль и оставлял на руках и лице кровоподтеки.
«Благодаря посторонним людям мы получили информацию об обоих случаях нанесения телесных повреждений. Нуждавшихся в помощи женщину заметили ее коллеги, а ребенка – соцработник, - объяснил прокурор Гари Андерсон. – В ходе расследования подозрения подтвердились. Если бы эти люди не вмешались, то подобное поведение со стороны подсудимого продолжилось бы».