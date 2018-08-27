Бывший руководитель христианского исправительного дома приставал к десятилетней девочке

Вейко, бывшему руководителю христианского исправительного дома, предъявлено обвинение в избиении супруги и принуждении десятилетней дочки знакомой к сексуальному деянию.

Прокуратура предъявила подсудимому произошедший в марте прошлого года случай, когда находившийся в доме девочки Вейко трогал ее и целовал против воли.

Точнее, Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет подсудимого в совершении полового акта или иного действия сексуального характера с применением силы.

До судебного заседания прокуратура отказалась объявлять, на чем основано убеждение, что подсудимый использовал силу по отношению к жертве.

Прокуратура также предъявила обвинение в неподобающем поведении по отношению к супруге. По версии обвинения, подсудимый избивал супругу руками и ногами, чем причинял ей боль и оставлял на руках и лице кровоподтеки.