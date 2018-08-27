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  • Бывший руководитель христианского исправительного дома приставал к десятилетней девочке

Бывший руководитель христианского исправительного дома приставал к десятилетней девочке

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Depressioonis laps.

ФОТО: Monkeybusiness Images / PantherMedia /scanpix

Проживающего в Пярну 49-летнего Вейко признали виновным в нанесении телесных повреждений в 2003 и 2015 году. Теперь его обвиняют в преступлении сексуального характера, жертвой которого стала десятилетняя девочка.

Вейко, бывшему руководителю христианского исправительного дома, предъявлено обвинение в избиении супруги и принуждении десятилетней дочки знакомой к сексуальному деянию.

Прокуратура предъявила подсудимому произошедший в марте прошлого года случай, когда находившийся в доме девочки Вейко трогал ее и целовал против воли.  

Точнее, Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет подсудимого в совершении полового акта или иного действия сексуального характера с применением силы.

До судебного заседания прокуратура отказалась объявлять, на чем основано убеждение, что подсудимый использовал силу по отношению к жертве.

Прокуратура также предъявила обвинение в неподобающем поведении по отношению к супруге. По версии обвинения, подсудимый избивал супругу руками и ногами, чем причинял ей боль и оставлял на руках и лице кровоподтеки.

«Благодаря посторонним людям мы получили информацию об обоих случаях нанесения телесных повреждений. Нуждавшихся в помощи женщину заметили ее коллеги, а ребенка – соцработник, - объяснил прокурор Гари Андерсон. – В ходе расследования подозрения подтвердились. Если бы эти люди не вмешались, то подобное поведение со стороны подсудимого продолжилось бы».

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