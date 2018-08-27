Инженер-электрик об августовских хохмах в сфере образования

Репортёр спрашивает у одной важной шишки из Союза родителей Эстонии: «Нельзя ли сделать так, чтобы вместо слишком тяжёлого ранца ученик носил в школу флешку со всеми материалами?». В ответ слышит: «Ой, это настолько инновационное решение, что в ближайшие годы ничего подобного не предвидится».

Прикол в том, что «инновационной» эта идея была десять лет назад. То, что она до сих пор не реализована, уже не комично, а трагично.

Пару лет назад одна святая покровительница детей сообщила о том, что по понедельникам и пятницам контрольные работы проводить нельзя, да и вообще в день может быть только одна контрольная. Если сравнить учёбу со спортом, то это означает, что прыгун в длину может тренироваться лишь раз в неделю, причём разрешено будет измерить длину только одного прыжка. По мне так это уже не просто юмор, а самая что ни на есть тоска.

Как чёрный юмор особенно выделялся прошлый год. Например, тема выставления и невыставления оценок. Сам я был связан со школой на протяжении 70 лет, к тому же я инженер. Для меня почти немыслим отказ в какой-то деятельности от фазы измерения результатов при сохранении надежды на то, чтобы добраться до финиша. С таким же успехом можно с завязанными глазами попытаться доехать из Таллинна до Тарту. Через два с половиной часа повязку снимут с лица водителя автобуса и тот должен будет поверить в то, что он очутился не в придорожной канаве под Таллинном, а именно в Тарту.

Я инженер и знаю отлично, что такое обратная связь, а также - какие обстоятельства даже при её наличии могут в итоге завести бог знает куда. Потому и воспринимаю подобные идеи не иначе как чёрный юмор.

А потом ещё и этот запрет на использование мобильных телефонов (ранее компьютеров и планшетников). Запрет на использование современных средств инфотехнологии сравним с тем, как двести лет назад в школах пытались запретить книги. Вспоминаю, как около десяти лет тому назад ученикам одной из школ раздали ноутбуки в надежде на повышение их успеваемости. Но, – о ужас! – они стали играть в игры и бороздить просторы интернета. Что же ещё им оставалось делать, если эти красивые девайсы не предлагали им никаких учебных материалов?!

Если вернуться к забавным обстоятельствам, то контрольные работы и оценки превратились в свои противоположности, а также потеряли тот смысл, который вкладывался в них в первой половине прошлого века. Однако вместо модификации этих понятий на них налагают запрет. Чернота юмора в том и заключается, что это не сделает учеников лучше и умнее. Никоим образом.

Возможно ли даже при сохранении имеющихся понятий и порядка вести дела по-другому? Мой 15-летний опыт свидетельствует о том, что студенты могут ежедневно получать десятки и сотни оценок. При этом они очень довольны и спрашивают: «У вас есть ещё такие предметы?». Или же комментируют: «Если бы только можно было всё учить вот так!».