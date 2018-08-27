Футболист "Севильи" прыгнул за мячом и заработал жуткий перелом
27 августа 2018, 16:06
Защитник испанской «Севильи» Серхио Эскудеро получил перелом руки во время матча против «Вильярреала», передает Lenta.ru.
Эскудеро боролся в воздухе за мяч с футболистом соперника. 28-летнему испанцу не удалось удачно приземлиться — его вес при падении пришелся ему на руку, что вызвало перелом. Эскудеро покинул поле на носилках. Пользователи Twitter отмечали, что с трудом просмотрели эпизод с травмой.
«Этот парень из Севильи сломал руку — жутко до чертиков», — написал @NaathanByrne.
«От травмы Эскудеро меня чуть не стошнило. Надеюсь, руку не придется ампутировать», — написал @Celtic1Fc.
Встреча между «Вильярреалом» и «Севильей» закончилась нулевой ничьей.
Видео эпизода мозно посмотреть здесь