Футболист "Севильи" прыгнул за мячом и заработал жуткий перелом

Эскудеро боролся в воздухе за мяч с футболистом соперника. 28-летнему испанцу не удалось удачно приземлиться — его вес при падении пришелся ему на руку, что вызвало перелом. Эскудеро покинул поле на носилках. Пользователи Twitter отмечали, что с трудом просмотрели эпизод с травмой.