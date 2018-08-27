Как развенчивали мифы на Фестивале мнений в Пайде

После окончания школы любители поиздеваться берутся за ум

Проведённые норвежцами исследования подтверждают обратное – многие обидчики продолжают вести себя антисоциально и после окончания школы. Издевавшихся над другими школьниками на учёте в полиции в четыре раза больше, чем тех, которые ни над кем в школьные годы не глумились. Это означает, что в школе нужно спасать не только жертв, но и самих агрессоров, которые в большинстве случаев находятся сами в беде.

ОБРАЗОВАНИЕ 2.0 – КАКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАЛО БЫ ИНСТАЛЛИРОВАТЬ?

Небольшие уездные школы нельзя закрывать, иначе люди будут покидать деревни

Люди уезжают в большие города, потому что в уездах нет работы. Если в деревнях есть, где работать, то количество детей только увеличивается и школы не закрываются.

Языком обучения во всех школах Эстонии должен быть эстонский

Закон позволяет изучать 40% всех предметов на любом другом языке: английском, русском, французском, немецком и пр. Изучение предметов на иностранном языке – это наиболее эффективный способ изучения иностранного языка. К тому же, такой подход не перегружает расписание. К сожалению, в Эстонии эту великолепную возможность используют лишь в русских школах с языковым погружением, а также в единичных школах с эстонским языком обучения.

КТО ДОЛЖЕН РЕШАТЬ, ЧТО УЧИТЬ?

Надо оставаться верным единожды выбранной специальности

Совсем скоро это будет уже невозможно. Рынок труда уже сейчас меняется столь стремительно, что людям придётся за всю жизнь переучиваться четыре-пять раз. Это означает, что в современной школе важнее всего овладеть навыком пожизненного обучения.

Общие навыки важнее знаний по предметам

Не обязательно. Пилот должен точно знать, как управлять самолётом. Инженер же, как самолёты строить.

Школа – не то место, где оказывают услуги

На самом деле именно то. Современная школа перестала быть храмом, а учителя более не священники. Теперь школа скорее супермаркет. Почему у понятия «обслуживающий персонал» негативный оттенок? Пилот не чувствует себя неполноценным из-за оказания пассажирам услуги по доставке их до места назначения.

Хорошие результаты по тесту PISA гарантируют детям успех в будущем

Не факт. В школах Эстонии учеников основного звена прекрасно натаскивают на тест PISA, но не готовят к успешной учёбе в вузе. Американские же школьники демонстрируют слабые результаты по тесту PISA, зато у них сильнейшие университеты. Одной из причин этого является ранняя специализация школьников. Американцы овладевают глубокими знаниями и отличными умениями по своим любимым предметам ещё в основных школах и гимназиях, чтобы шлифовать их потом в университетах.

А ЧТО ЕСЛИ УМЕНЬШИТЬ ШКОЛЬНУЮ НАГРУЗКУ?

В Эстонии в основном школьном звене и проблем-то нет

Согласно результатам международного исследования PISA вроде и нет, но каждый пятый ученик не в состоянии сдать выпускные экзамены. Многие родители позволяют своим детям часто отсутствовать в школе, вследствие чего в тюремных школах уже открыты первые классы – некоторые заключённые вообще в школу не ходили. До школы не доходят и некоторые зависимые от компьютера дети.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОЧЕНЬ ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ НЕ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ЛУЗЕРОВ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

Эстония – это электронное государство

Школьники, принявшие участие в дискуссии, этому не поверили. По их утверждению, многие гимназисты ни разу в жизни не ставили цифровую подпись под документами и даже не знают, как это делать. К тому же, ученики отметили, что сейчас молодёжь может окончить школу без изучения инфотехнологий. Даже на врача можно выучиться, будучи полным профаном в ИТ-сфере.

В вузах нужны специальности, выгодные исключительно для государства