Как развенчивали мифы на Фестивале мнений в Пайде

По словам журналиста «Учительской газеты» Райво Юурака, никто на прошедшем недавно Фестивале мнений новых и неожиданных идей в сфере образования не озвучил, зато были опровергнуты некоторые весьма распространённые среди людей мифы. Роль главного «убийцы легенд» в Пайде на Валлимяги взял на себя профессор Маргус Педасте.
ДИГИТАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ ШКОЛА
У учителей нет времени на изучение гаджетов
На изучение нового мобильного приложения уходит не более 15 минут. Если учитель будет еженедельно осваивать хотя бы одно новое приложение, то к концу года он достигнет многого. Таким образом Эстония догнала бы калифорнийские школы, в которых гаджеты используются для изучения чего-либо гораздо чаще, чем в наших учебных заведениях.
Смарт-устройства увеличивают рабочую нагрузку учителей
На самом деле, они делают работу педагогов легче. Уже сейчас проводятся тесты, после выполнения которых сразу же выдаются все результаты. Интерактивные задания тоже существенно экономят время учителей. В качестве примера инновации был приведён прототип мобильного приложения – оно распознаёт выражение лица ученика и даёт учителю обзор того, испытывал ли тот на уроке радость, грусть, скуку и т.д. Также были продемонстрированы смарт-очки, с помощью которых педагог может одновременно следить как за всем классом, так и за учеником, находящимся из-за болезни дома.
Бездушные гаджеты не заменят живого учителя
Ещё как заменят. В США разработано много роботов, которые спрашивают у пациентов, как те себя чувствуют, а также напоминают, когда пора принять лекарство. В области образования, как выяснилось, робот в состоянии обучить аутистов социальным навыкам лучше, чем человек. Социальные роботы походят на идеальных учителей. Они умеют поднять настроение ребёнку с грустным выражением лица.
Социальный робот превращает детей тоже в роботов
В Эстонии порядка 15 000 учителей и все они преподают по-разному. На фестивале спросили, не сделает ли однообразный подход робота к преподаванию и самих детей однообразными. В ответ было сказано, что современный социальный робот обучает каждого ребёнка индивидуально. Если в классе 24 ученика, то к каждому из них робот находит индивидуальный подход. Учитель же не делает этого никогда.
Смарт-устройства превращают учеников в индивидуалистов
Не обязательно, потому как персональное обучение чередуется с обучением в команде. Мобильными приложениями ученики пользуются в том числе и коллективно. Если обучение в школе совместное, то и опасности возникновения индивидуализма нет.
На переменах гаджетами пользоваться нельзя
В качестве примера для подражания была приведена Франция, где использование гаджетов на переменах запрещено. Было предложено занять детей чем-то настолько интересным, чтобы они даже не догадались схватиться за смарт-устройства. Своеобразием Франции является то, что тамошние ученики пользуются в школе лишь теми гаджетами, которые принадлежат самому учебному заведению. После школы у них к ним доступа нет. В Эстонии же каждая школа сама решает, позволять ли ученикам пользоваться гаджетами на переменах или нет.
Компьютерные игры бессмысленны
Как известно, у компьютерных игр несколько уровней и для того, чтобы забраться на уровень выше, ребёнку нужно основательно поднапрячься, а также быть шустрым и сообразительным. Таким образом, компьютерные игры столь же важны для развития мышления, как и шашки, шахматы и другие игры.
Смартфон мешает детям сконцентрироваться
Это-то и должно стать целью – научить ребёнка сосредотачиваться параллельно на нескольких вещах. Например, слушать учителя и одновременно искать на компьютере необходимую для учёбы дополнительную информацию.
ВОВЛЕКАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ИЛИ КАМЕНЬ НА ШЕЕ?
Используем материал заказчика
Эту точку зрения назвали ужасной и оправдывающей плохую работу. Не важно, каков материал. Хороший учитель сотворит шедевр из любого «сырья».
Классы коррекции подходят детям с особыми образовательными потребностями лучше всего
Классы коррекции не отличаются от спецшкол. В школе, в которой применяется вовлекающий подход к особым ученикам, на протяжении 80% от всего времени они учатся вместе со своими сверстниками. С подобным контингентом нужно работать помощникам учителей в обычном классе, нежели спецпедагогам в коррекционном. Класс коррекции – это, прежде всего, подготовка ребёнка к переходу в обычный класс.
Дети с особыми образовательными потребностями агрессивны
Они не агрессивны, а импульсивны. Когда их называют агрессорами, то вслед за этим сразу следует рекомендация устранить их из обычной школы. В то же время как особые, так и самые обычные дети надеются на то, что их не отвергнут, что бы ни случилось. Родители тоже должны говорить своим детям дома, что их класс не откажется от ребёнка с особыми образовательными потребностями, а будет помогать ему, как только может.
Большой проблемой является нехватка учебных материалов для детей с особыми потребностями
Гораздо большей проблемой является нежелание взрослых видеть среди одноклассников своего ребёнка детей с особыми образовательными потребностями.
Для того, чтобы образование стало вовлекающим, спецшколы нужно закрыть
Спецшколы должны остаться, поскольку это центры компетенций. К примеру, Хийеская и Кроонуайаская школы, а также школа им. Мазинга являются отличными учебными базами для студентов, и в них они смогут преодолеть свой страх перед необычными детьми.
КАЖДОЙ ШКОЛЕ ПО ЗАВЕДУЮЩЕЙ СЧАСТЬЕМ!
Дети должны быть в школе счастливы
Почему же только счастливы? А ещё ученики должны быть в школе увлечёнными, вдохновлёнными и заинтересованными. Не может ведь быть счастлив тот, кто ничего не умеет?! Для увлечения и вдохновления школьников нужно применять формирующее оценивание и новый подход к обучению, тогда и чувство благополучия появится.
Естественно, что шестикласснику нравится ходить в школу меньше, чем первоклашке
Почему считается нормой, когда у наших шестиклассников отношения со сверстниками и учителями хуже, чем у шестиклассников в других странах?
На самом деле, никакой травли в школах нет, эта тема раздута
По данным центра прикладных исследований CentAR, за последние пару месяцев каждый четвёртый-пятый ребёнок в Эстонии страдал от насилия в школе.
СМИ хулят школы и учителей
На Фестивале мнений неоднократно подчёркивалось, что средства массовой информации освещают происходящее в школах в негативном ключе, что и сводит на нет то самое чувство счастья. Учителей бесит, что СМИ не могут пройти мимо случающихся в школах конфликтных ситуаций. Итогом дискуссии стала констатация того, что все обвинения в адрес СМИ – это внутрицеховые проявления педагогами жалости к самим себе.
После окончания школы любители поиздеваться берутся за ум
Проведённые норвежцами исследования подтверждают обратное – многие обидчики продолжают вести себя антисоциально и после окончания школы. Издевавшихся над другими школьниками на учёте в полиции в четыре раза больше, чем тех, которые ни над кем в школьные годы не глумились. Это означает, что в школе нужно спасать не только жертв, но и самих агрессоров, которые в большинстве случаев находятся сами в беде.
ОБРАЗОВАНИЕ 2.0 – КАКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАЛО БЫ ИНСТАЛЛИРОВАТЬ?
Небольшие уездные школы нельзя закрывать, иначе люди будут покидать деревни
Люди уезжают в большие города, потому что в уездах нет работы. Если в деревнях есть, где работать, то количество детей только увеличивается и школы не закрываются.
Языком обучения во всех школах Эстонии должен быть эстонский
Закон позволяет изучать 40% всех предметов на любом другом языке: английском, русском, французском, немецком и пр. Изучение предметов на иностранном языке – это наиболее эффективный способ изучения иностранного языка. К тому же, такой подход не перегружает расписание. К сожалению, в Эстонии эту великолепную возможность используют лишь в русских школах с языковым погружением, а также в единичных школах с эстонским языком обучения.
КТО ДОЛЖЕН РЕШАТЬ, ЧТО УЧИТЬ?
Надо оставаться верным единожды выбранной специальности
Совсем скоро это будет уже невозможно. Рынок труда уже сейчас меняется столь стремительно, что людям придётся за всю жизнь переучиваться четыре-пять раз. Это означает, что в современной школе важнее всего овладеть навыком пожизненного обучения.
Общие навыки важнее знаний по предметам
Не обязательно. Пилот должен точно знать, как управлять самолётом. Инженер же, как самолёты строить.
Школа – не то место, где оказывают услуги
На самом деле именно то. Современная школа перестала быть храмом, а учителя более не священники. Теперь школа скорее супермаркет. Почему у понятия «обслуживающий персонал» негативный оттенок? Пилот не чувствует себя неполноценным из-за оказания пассажирам услуги по доставке их до места назначения.
Хорошие результаты по тесту PISA гарантируют детям успех в будущем
Не факт. В школах Эстонии учеников основного звена прекрасно натаскивают на тест PISA, но не готовят к успешной учёбе в вузе. Американские же школьники демонстрируют слабые результаты по тесту PISA, зато у них сильнейшие университеты. Одной из причин этого является ранняя специализация школьников. Американцы овладевают глубокими знаниями и отличными умениями по своим любимым предметам ещё в основных школах и гимназиях, чтобы шлифовать их потом в университетах.
А ЧТО ЕСЛИ УМЕНЬШИТЬ ШКОЛЬНУЮ НАГРУЗКУ?
В Эстонии в основном школьном звене и проблем-то нет
Согласно результатам международного исследования PISA вроде и нет, но каждый пятый ученик не в состоянии сдать выпускные экзамены. Многие родители позволяют своим детям часто отсутствовать в школе, вследствие чего в тюремных школах уже открыты первые классы – некоторые заключённые вообще в школу не ходили. До школы не доходят и некоторые зависимые от компьютера дети.
КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОЧЕНЬ ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ НЕ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ЛУЗЕРОВ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?
Эстония – это электронное государство
Школьники, принявшие участие в дискуссии, этому не поверили. По их утверждению, многие гимназисты ни разу в жизни не ставили цифровую подпись под документами и даже не знают, как это делать. К тому же, ученики отметили, что сейчас молодёжь может окончить школу без изучения инфотехнологий. Даже на врача можно выучиться, будучи полным профаном в ИТ-сфере.
В вузах нужны специальности, выгодные исключительно для государства
Участвовавшие в дискуссии предприниматели отметили, что современные университеты в массовом порядке тачают социологов, литературоведов, искусствоведов и юристов, которые ничего не производят.