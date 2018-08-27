Папа Франциск. ФОТО: Scanpix

Папа римский Франциск отказался комментировать заявления бывшего посла Ватикана в США Карло Марии Вигано, который обвинил понтифика в сокрытии случаев педофилии в церкви - и призвал понтифика отречься от престола.

Архиепископ Карло Мария Вигано обвинил главу Римско-католической церкви в том, что он долгое время не принимал никаких мер в отношении кардинала Теодора Маккаррика, который обвиняется в педофилии. В частности, Вигано утверждает, что еще в 2013 году нговорил понтифику о подозрениях в отношении Маккарика.

Журналисты во время возвращения понтифика из Ирландии в Рим попросили его отреагировать на обвинения Вигано. Папа Франциск ответил, что он не скажет и слова в ответ на 11-страничное открытое письмо архиепископа.

"Я искренне вам скажу то, что я должен сказать вам и всем, кого интересует этот вопрос. Прочитайте письмо внимательно и судите о нем сами. Я не скажу и слова в ответ на него. Я думаю, что заявление [архиепископа] говорит само за себя", - сказал понтифик.

Письмо экс-посол Ватикана опубликовал в то время, когда понтифик находился с официальным визитом в Ирландии. Во время поездки он обратился к проблеме насилия в Римско-католической церкви.

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"У вас есть достаточно возможностей как у журналистов, чтобы сделать выводы. Когда пройдет некоторое время, вы сможете сделать выводы. Возможно я тогда дам комментарий", - добавил папа римский.

О чем говорит архиепископ Вигано?

Архиепископ Карло Мария Вигано утверждает, что понтифик знал об обвинениях в сексуальном насилии в адрес кардинала Теодора Маккаррика в течение пяти лет, но не принимал никаких мер против попавшего под подозрения священнослужителя. Решение о лишении священнического сана Теодора Маккаррика, занимавшего пост архиепископа Вашингтона, было принято лишь в конце июля этого года.

Архиепископ Вигано утверждает, что она сам еще в 2013 году поставил понтифика в известность об обвинениях в адрес Маккаррика со стороны семинаристов и священников, находящихся в подчинении у него.

Вигано утверждает, что как минимум с 23 июня 2013 года понтифик знал о том, что Маккаррик был "нехорошим человеком, но тем не менее покрывал его злодеяния до самого конца".

"Папа римский должен быть первым, кто бы подал пример для кардиналов и епископов, скрывавших злодеяния Маккаррика, и [должен] отречься от сана вместе со всеми ними", - говорится в письме экс-посла Ватикана.

Однако архиепископ Вигано, который был послом Ватикана в Вашингтоне с 2011 по 2016 годы, не предоставил никаких - письменных или каких-либо других - доказательств того, что он действительнов июне 2013 года поставил папу римского Франциска в известность относительно обвинений в адрес Маккаррика.

В своем письме Вигано также утверждает, что еще в 2006 году в служебной записке высокопоставленным священнослужителям предупредил о том, что Маккаррика подозревают в сексуальном насилии. По его словам, обвинения касались периода с 1981 по 2001 годы.

Сейчас Маккарику 88 лет.

Что сказал папа римский о случаях насилия во время визита в Ирландию?

Во время мессы в воскресенье в дублинском Феникс-парке папа римский Франциск попросил прощения за насилие и злоупотребление властью со стороны священнослужителей.

Во время мессы понтифик зачитал длинный список грехов, за который церковь просит прощения у своей паствы в Ирландии. В списке было и замалчивание случаев сексуального насилия со стороны представителей церкви. За каждый грех понтифик просил прощения. Присутствовавшие на мессе - около 300 тысяч человек (по оценкам Ватикана) - встретили эти слова понтифика аплодисментами.

В своей речи в Дублинском замке папа римский признался, что ему стыдно за то, что католическая церковь не смогла должным образом отреагировать на, как он выразился, отвратительные преступления, совершенные отдельными священниками.

В субботу папа Франциск встречалтся с жертвами сексуальных домогательств. По словам присутствовавших на встрече, поступки священников, чьими жертвами они оказались, понтифик назвал мерзостью.

С какими обвиненями римско-католическая церковь столкнулась в Ирландии?

В последние годы Католическую церковь в Ирландии потрясли скандалы, связанные с обвинениями ряда священников в педофилии, со случаями сексуального насилия в католических приютах, а также с эксплуатацией женщин в домах для одиноких матерей.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время визита главы Римско-католической церкви призвал понтифика принять меры против сокрытия преступлений священников в отношении детей.

В ирландском городе Туам в дни визита папы Франциска состоялась акция в память жертв насилия служителей Римско-католической церкви: участники акции зачитали имена около 800 детей, умерших в местном приюте, который находился в ведении церкви. В основном это дети, скончашиеся в приюте в 1950-х годах.

Большинство из умерших в церковном приюте в Туаме были рождены вне брака. Незамужних беременных женщин отправляли рожать в больницу при этом учреждении, а потом убеждали отказаться от ребенка. Всего в приют за время его работы были отправлены около 35 тысяч незамужних беременных женщин. Всего в Ирландии было десять подобных приютов.

Акция протеста против сексуального насилия со стороны священников состоялась также в Дублине.

Что изменилось в Ирландии?

Отношение людей в Ирладии к ряду социальных проблем - абортам, контрацепции, разводам, однополым бракам - претерпело значительные измненения со времени последнего визита папы римского. До Франциска страну посещал в 1979 году папа Иоанн Павел II.

Страна в 2015 году проголосовала за внесение изменений в конституцию, предусматривающих легализацию однополых браков. В мае 2018 года на референдуме в Ирландии большинство проголосовало за легализацию абортов. Премьер-министр страны назвал это "тихой революцией".

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который сам является открытым геем, в обращении к понтифику заметил, что традиционное учение католической церкви о семье не соотвествует реальности.