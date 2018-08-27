Российские хакеры пытались взломать Константинопольский патриархат

Кто такой Варфоломей?

По данным Ассошиэйтед пресс, 78-летний патриарх Варфоломей не использует электронную почту - имейлами, в том числе от его имени, обмениваются его помощники. Как выяснили журналисты, в список потенциальных (и, возможно, состоявшихся) жертв хакеров также входили митрополиты и другие православные деятели Турции.

Варфоломей стал константинопольским патриархом в 1991 году. Другое название его титула: вселенский патриарх.

Исторически Константинопольский патриархат претендует на первенство в православном мире - в частности, он считает, что имеет право предоставлять автокефалию тем церквям, которые обратятся к вселенскому патриарху с такой просьбой.

В апреле 2018 года с просьбой предоставить автокефалию украинскому православию к Варфоломею обратились президент Украины Петр Порошенко, Верховная рада Украины, а также иерархи двух украинских церквей, ныне не признанных мировым православием - Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

В Русской православной церкви считают, что Константинопольский патриархат не может предоставлять автокефалию своим единоличным решением и что оно должно быть следствием компромисса всех существующих поместных церквей. В РПЦ считают Украину своей каноничной территорией, а единственной православной церковью, которая может легитимно функционировать в этой стране, называют Украинскую православную церковь Московского патриархата, входящей в структуру РПЦ.

Представители РПЦ говорят, что предоставление части украинского православия автокефалии может привести к обострению межконфессиональных отношений на Украине и даже к кровопролитию.

Тем не менее, собеседники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах называют очень вероятным предоставление украинскому православию Томоса об автокефалии (грамоты о независимости) до конца этого года.

Этот вопрос будет обсуждаться на Синаксе - съезде всех епископов Константинопольского патриархата, - который состоится в Стамбуле 1-3 сентября.

В преддверии этого мероприятия, 31 августа, константинопольского патриарха посетит московский патриарх Кирилл. Проблема предоставления автокефалии украинской церкви будет одной из главных тем переговоров патриархов.

Не исключено, что Кирилл будет использовать найденный хакерами компромат, чтобы переубедить Варфоломея давать Украине автокефалию или, по крайней мере, отстрочить это решение, полагает источник Би-би-си, близкий к Константинопольскому патриархату.