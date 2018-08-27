Эстонские предприятия пробиваются на рынок офшорной промышленности Норвегии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Фонда развития предпринимательства (EAS) — организатора эстонского стенда на важнейшем мероприятии нефтегазовой офшорной промышленности в Норвегии ONS 2018. Мероприятие проходит 27-30 августа в Ставангере, в его рамках проводятся встреча в верхах, ярмарка и конференция с участием ключевых персон в секторе нефтегазовой промышленности со всего мира.

Как отметил руководитель отдела предпринимательства фонда EAS Танель Ребане, зачастую ошибочно считают, что экономика Эстонии к офшорной отрасли экономики не относится. «На самом деле добыча природных энергоресурсов на шельфе ближайшего к нам энергетического гиганта — Норвегии — предлагает заказы эстонским предприятиям металлообработки и машиностроения», — сказал Ребане.

«Офшорные предприятия глобального масштаба как в Норвегии, так и в других странах, в целях повышения эффективности все больше внимания обращают на инновационные и цифровые решения, привлекая для этого и новых партнеров. Совместный эстонский стенд призван помочь нашим предприятиям преодолеть выстроенный высокими ценами в Норвегии барьер на пути к местному рынку и установить первые контакты, получить первые заказы», — подчеркнул Ребане.

По его словам, в этот раз на эстонском стенде представлены образцы рабочей одежды, пошитой с учетом новейших технологий, услуги по проведению ледокольных работ, буровых конструкций, прицепов для перевозки лодок, образцы суперконденсаторов для стабилизации кораблей и катеров при движении по волнам, систем модернизации судов.

На совместном эстонском стенде свою продукцию в Норвегии представили такие предприятия как APL Production, DECK Engineering, Markland Trade, Metre, Protex Balti, Reimax Electronics, Respo Haagised, Skeleton Technologies, SRC Group, TS Shipping и Viafin Proforce.