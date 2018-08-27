Порошенко прокомментировал сообщения о возможной федерализации Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, а власти страны не допустят федерализации страны.
"Украина - унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государств", - написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в понедельник.
При этом президент напомнил о внедряемой на Украине программе децентрализации, благодаря которой местные "громады" получают "огромные права", и сокращается "расстояние между человеком и властью".
Ранее лидер партии "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что "единственным лекарством" от распада Украины является федерализация государственного устройства. "К сожалению, - сказал политик, - в настоящее время все складывается противоположным образом".