Порошенко прокомментировал сообщения о возможной федерализации Украины

"Украина - унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государств", - написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

При этом президент напомнил о внедряемой на Украине программе децентрализации, благодаря которой местные "громады" получают "огромные права", и сокращается "расстояние между человеком и властью".