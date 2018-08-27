Старейший житель района Кесклинн отмечает свой день рождения

Коренного жителя Таллинна поздравил сегодня и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. Лео Гиновкер не скрывает секрет своего долголетия – это каждодневные упражнения, легкий массаж, рюмка настойки с чесноком и перцем и кусочек темного шоколада. Кроме этого, держать в тонусе тело и разум помогают кроссворды и прогулки.

Физические упражнения, которые показал 104-летний Лео Гиновкер, не оставили старейшину района Кесклинн равнодушным: «Были бы мы все настолько бодры в таком почтенном возрасте! Многие люди в более молодом возрасте могут брать с вас пример», - отметил Свет.