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Старейший житель района Кесклинн отмечает свой день рождения

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Лео Гиновкер вместе со старейшиной столичного района Кесклинн Владимиром Светом.

ФОТО: Tallinna kesklinna valitsus

Старейший житель таллиннского района Кесклинн Лео Гиновкер отмечает сегодня свой 104-й день рождения. 

Коренного жителя Таллинна поздравил сегодня и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. Лео Гиновкер не скрывает секрет своего долголетия – это каждодневные упражнения, легкий массаж, рюмка настойки с чесноком и перцем и кусочек темного шоколада. Кроме этого, держать в тонусе тело и разум помогают кроссворды и прогулки. 

Физические упражнения, которые показал 104-летний Лео Гиновкер, не оставили старейшину района Кесклинн равнодушным: «Были бы мы все настолько бодры в таком почтенном возрасте! Многие люди в более молодом возрасте могут брать с вас пример», - отметил Свет. 

Лео Гиновкер родился в семье хозяина шоколадной фабрики. Его отцу принадлежала фирма Ginovker & Co, которая с конца 1920-х годов производила сладости, которые экспортировали в различные страны. Перед началом Второй мировой войны на семейном предприятии работал и Лео. 14 июня 1941 года его семья была депортирована в Сибирь, позже он до 80 лет работал на предприятии сельскохозяйственной техники в Сауэ.  

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