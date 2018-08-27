Макрон: безопасность Европы больше не должна зависеть исключительно от США
27 августа 2018, 16:56
Безопасность Европы больше не должна зависеть исключительно от США, сказал Эмманюэль Макрон в понедельник на встрече с французскими послами.
"Европа больше не может вверять свою безопасность только Соединенным Штатам. Сегодня нам нужно брать ответственность и гарантировать безопасность, и, стало быть, суверенитет Европы", - отметил Макрон в Twitter.
Администрация США в последние месяцы неоднократно призывали своих европейских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках НАТО.