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Макрон: безопасность Европы больше не должна зависеть исключительно от США

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Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix

Безопасность Европы больше не должна зависеть исключительно от США, сказал Эмманюэль Макрон в понедельник на встрече с французскими послами.

"Европа больше не может вверять свою безопасность только Соединенным Штатам. Сегодня нам нужно брать ответственность и гарантировать безопасность, и, стало быть, суверенитет Европы", - отметил Макрон в Twitter.

Администрация США в последние месяцы неоднократно призывали своих европейских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках НАТО.

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