Префект: в Таллинне подростки подчиняются 20 лидерам молодежных банд

Пыхьяский префект Кристьян Яани сказал, что в Таллинне около 20 лидеров молодежных банд, за которыми следуют подростки. Префект также отметил, что количество совершенных молодыми людьми преступлений не возросло.
По словам префекта, лидеры банд живут в разных частях города и относятся к разным социальным слоям. "В любом случае, в социальном смысле это не самый лучший слой населения", - добавил он.
"С точки зрения статистики, в действиях молодых людей нет ничего нового, такие правонарушения были всегда. Однако на данный момент за короткий промежуток времени произошло слишком много инцидентов. Дети превратились в настоящих преступников и совершают серьезные преступления", - сказал Яанис.
Полиции эти 16-17-летние подростки знакомы еще с десяти лет.