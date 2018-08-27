Префект: в Таллинне подростки подчиняются 20 лидерам молодежных банд

По словам префекта, лидеры банд живут в разных частях города и относятся к разным социальным слоям. "В любом случае, в социальном смысле это не самый лучший слой населения", - добавил он.

"С точки зрения статистики, в действиях молодых людей нет ничего нового, такие правонарушения были всегда. Однако на данный момент за короткий промежуток времени произошло слишком много инцидентов. Дети превратились в настоящих преступников и совершают серьезные преступления", - сказал Яанис.