Пн, 27.08.2018
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Британская полиция заявила о новом возможном отравлении неизвестным химикатом

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Лондон.

ФОТО: JUSTIN TALLIS/AFP

В британском городе Бат полиция опечатала квартиру, в которой нашли тело двадцатилетнего юноши, сообщает kp.ua со ссылкой на Daily Mail.

Правоохранители, которые нашли тело юноши, рассказали, что после посещения квартиры им стало плохо. Они предположили, что в ней могло быть распылено неизвестное химическое вещество.

После этого квартиру опечатали сотрудники в специальных защитных костюмах.

В полиции заявили, что для общественности этот инцидент не представляет риска. Перекрытие дороги рядом с домом в полиции объяснили необходимостью обеспечения безопасности полицейских, которые работают на месте происшествия.

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