Британская полиция заявила о новом возможном отравлении неизвестным химикатом
27 августа 2018, 17:24
В британском городе Бат полиция опечатала квартиру, в которой нашли тело двадцатилетнего юноши, сообщает kp.ua со ссылкой на Daily Mail.
Правоохранители, которые нашли тело юноши, рассказали, что после посещения квартиры им стало плохо. Они предположили, что в ней могло быть распылено неизвестное химическое вещество.
После этого квартиру опечатали сотрудники в специальных защитных костюмах.
В полиции заявили, что для общественности этот инцидент не представляет риска. Перекрытие дороги рядом с домом в полиции объяснили необходимостью обеспечения безопасности полицейских, которые работают на месте происшествия.