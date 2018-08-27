Пн, 27.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Министр иностранных дел Латвии рассказал об опасности "Северного потока-2"

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

«Северный поток-2». Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Строящийся газопровод "Северный поток-2" может стать точкой столкновения в трансатлантических отношениях, считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщили агентству BNS в Министерстве иностранных дел Латвии, на конференции, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности и фондом ONS ("Offshore Northern Seas"), Ринкевич во время дискуссии о политике энергетики выразил опасения, что проект "Северный поток-2" может усилить зависимость от доминирующего поставщика, а также противоречит принципам Энергетического союза.

По его словам, единственный способ решить эти вопросы на уровне ЕС состоит в том, чтобы диверсифицировать источники энергии и развивать внутренний рынок ЕС. Энергетика - вопрос не только европейской безопасности, но и трансатлантических отношений, и проект "Северный поток-2" может стать точкой столкновения.

Министр выразил удовлетворение тем, что Латвия и остальные страны Балтии много сделали на пути интеграции в энергетический рынок ЕС, и их больше нельзя считать "энергетическими островами".

По словам Ринкевича, Латвия приложила значительные усилия к тому, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ