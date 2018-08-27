Министр иностранных дел Латвии рассказал об опасности "Северного потока-2"

Строящийся газопровод "Северный поток-2" может стать точкой столкновения в трансатлантических отношениях, считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщили агентству BNS в Министерстве иностранных дел Латвии, на конференции, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности и фондом ONS ("Offshore Northern Seas"), Ринкевич во время дискуссии о политике энергетики выразил опасения, что проект "Северный поток-2" может усилить зависимость от доминирующего поставщика, а также противоречит принципам Энергетического союза.
По его словам, единственный способ решить эти вопросы на уровне ЕС состоит в том, чтобы диверсифицировать источники энергии и развивать внутренний рынок ЕС. Энергетика - вопрос не только европейской безопасности, но и трансатлантических отношений, и проект "Северный поток-2" может стать точкой столкновения.
Министр выразил удовлетворение тем, что Латвия и остальные страны Балтии много сделали на пути интеграции в энергетический рынок ЕС, и их больше нельзя считать "энергетическими островами".
По словам Ринкевича, Латвия приложила значительные усилия к тому, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика.