Один из авторов мемориала жертвам коммунизма борется против строительства футбольного поля

"Как один из авторов мемориала могу сказать, что строительство стадиона в намеченном месте было бы губительно для памятника", — прокомментировал Веллевоог. По его словам, речь идет о курьезной ситуации: с одной стороны, для государства это большая инвестиция — создан великолепный мемориал, с другой стороны, рядом с памятником планируется масштабное строительство.

"Мы считаем, что весь настрой будет утрачен, если это произойдет", — сказал Веллевоог, по мнению которого, город и государство должны быстро найти решение, которое это предотвратит. По словам архитектора, в ходе всего проектирования мемориала местные жители переживали из-за футбольного стадиона, и он обратил внимание Министерства юстиции на эту проблему.

Представитель бюро Eek & Mutso Маргит Мутсо, проектирующая футбольный холл, сказала, что планировать здание начали уже более трех лет назад. "Никто в тот момент не знал о мемориале", — пояснила она. Она сообщила, что, когда стало известно о конкурсе архитекторов, все материалы, касающиеся строительства стадиона, были переданы в Riigikinnisvara AS. Предполагалось, что участники конкурса будут знать о том, что рядом с мемориалом будет футбольное поле.

"И тут выяснилось, что они вообще не в курсе, что здесь планируется стадион", — сказала Мутсо. По ее словам, позже выяснилось, что организатор конкурса не передал участникам эту информацию. Также она добавила, что информация о планировании стадиона все время была в открытом доступе и была доступна в регистре планировок. "Видимо, архитекторы его не смотрели", — добавила Мутсо.

По словам представителя архитектурного бюро, в ходе постройки стадиона будут учитываться интересы авторов мемориала жертвам коммунизма. Мутсо сказала, что теперь они ищут возможность устроить так, чтобы стадион как можно меньше доминировал над мемориалом. Согласно первоначальному плану, между мемориалом и холлом возведут высокую живую изгородь и будут искать материалы, при использовании которых окрестности стадиона не пострадают.

"Я не очень верю, что теперь это получится", — сомневается автор мемориала Веллевоог. По его словам, холл такой большой, что попытки его спрятать никак не повлияют на результат.

По мнению Мутсо, стадион нельзя строить напротив частных домов, поскольку в этом случае их жители останутся без солнечного света.

Действующий руководитель футбольной школы FC Levadia Индрек Петерсоо считает, что стадион не повредит мемориалу. "Стадион не такой уж ужасный, это красивое здание", — сказал Петерсоо. По его словам, футбольный центр может, наоборот, оказаться здесь кстати.