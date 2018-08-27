Рейнсалу: согласно логике России, Германия могла бы требовать у нее компенсацию за отремонтированные нацистами дороги

"Было бы абсурдом представить, что Германия потребовала бы компенсацию за то, что Третий рейх во время Второй мировой войны отремонтировал в оккупированной России какую-то дорогу", - сказал Рейнсалу Postimees.

По словам министра юстиции, согласно официальной риторике, Россия время от времени утверждала, что если Прибалтийские государства потребует компенсацию за оккупацию, то Россия может потребовать компенсацию за то, что советская власть построила здесь заводы, многоквартирные дома и другие здания.

"Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил об этом в прошлую среду. По поводу этого можно единодушно сказать, что это либо умышленное искажение принципов международного права, либо это утверждение является следствием некомпетентности", - сказал Рейнсалу.

По его словам, международное право ясно утверждает, что противоправное поведение не дает юридического основания для предъявления правовых требований.

Рейнсалу подчеркнул, что при оценке нанесенного оккупацией ущерба вопрос не в денежных суммах, цель состоит в том, чтобы получить целостный обзор масштаба потерь Эстонии в ходе оккупации.

"Я, безусловно, не считаю, что нашей первой целью должен быть перерасчет человеческих жизней на деньги, вопрос в том, что у нас должна быть целостная оценка последствий оккупации и четкая и прозрачная позиция международного права", - сказал он.

Министр юстиции отметил, что перерасчет человеческой жизни на деньги, без сомнения, сложная тема. Также он отметил, что в эстонской судебной системе в случае смерти человека или физических повреждений можно представить денежное требование о компенсации ущерба.

Рейнсалу также прокомментировал вчерашнюю передачу на российском телевидении, в которой Яна Тоом сравнила события 1940 года в Эстонии с цветной революцией.