Жаркое лето приведет к повышению цен: названы продукты, которые подорожают

Наиболее плачевная ситуация с урожаем ячменя - озимого ячменя ожидается на 53% меньше, чем в 2017, а ярового - на 45 процентов меньше.

"Производители не только картофеля, но и других овощей также пострадали от засухи. В августе погодные условия немного поменялись, поэтому мы надеемся, что часть урожая удастся спасти", - отмечает руководитель Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.