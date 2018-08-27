Пн, 27.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
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  • Жаркое лето приведет к повышению цен: названы продукты, которые подорожают

Жаркое лето приведет к повышению цен: названы продукты, которые подорожают

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Засуха. Иллюстративное фото.

ФОТО: google

Жаркое лето приведет к повышению цен на хлеб, мясо и молоко, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Наиболее плачевная ситуация с урожаем ячменя - озимого ячменя ожидается на 53% меньше, чем в 2017, а ярового - на 45 процентов меньше.

"Производители не только картофеля, но и других овощей также пострадали от засухи. В августе погодные условия немного поменялись, поэтому мы надеемся, что часть урожая удастся спасти", - отмечает руководитель Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.

"Многие уже набрали кредитов под завязку и работают на грани, поэтому этот год может принести много банкротств", - говорит председатель Раплаского союза хуторян Эрки Уусталу.

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