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Меркель и Трамп призвали Россию к сдерживанию режима Асада

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German Chancellor Angela Merkel speaks with US President Donald Trump after the family photo at the G7 summit in Charlevoix in Canada, 08 June 2018. The G7 Summit runs from 08 to 09 June in Charlevoix, Canada.//SIPA_1501.1121/Credit:IAN LANGSDON-POOL/SIPA/1806091733

ФОТО: IAN LANGSDON-POOL/SIPA / IAN LANGSDON-POOL/SIPA

Германия и США разделяют взаимную озабоченность в связи с последними событиями в Сирии - в частности, из-за "гуманитарной ситуации в регионе Идлиб", где ведется наступление правительственных войск на позиции повстанцев - главным образом исламистских и джихадистских группировок.

Обстановку в провинции канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Стороны "призвали Россию к тому, чтобы она оказала сдерживающее воздействие на сирийский режим и предотвратила дальнейшую эскалацию" конфликта, пишет DW.com.

По словам Зайберта, политики обсудили также вопросы торговли, ситуацию на востоке Украины и в западно-балканском регионе.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль.

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