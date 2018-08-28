Меркель и Трамп призвали Россию к сдерживанию режима Асада

Обстановку в провинции канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Стороны "призвали Россию к тому, чтобы она оказала сдерживающее воздействие на сирийский режим и предотвратила дальнейшую эскалацию" конфликта, пишет DW.com.

По словам Зайберта, политики обсудили также вопросы торговли, ситуацию на востоке Украины и в западно-балканском регионе.