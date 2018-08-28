Во вторник полиция усилит наблюдение за дорожным движением на шоссе Таллинн — Нарва
28 августа 2018, 7:21
Во вторник, 28 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ида-Вируском уезде.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Таллинн — Нарва на участке от 150-го до 190-го километра, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет rus.err.ee.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.