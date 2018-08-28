Лавров: Москва будет реагировать на американские выпады по принципу взаимности

"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Разумеется, попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны", - заявил он в интервью словацкой газете "Правда".