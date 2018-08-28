Лавров: Москва будет реагировать на американские выпады по принципу взаимности
28 августа 2018, 8:10
Россия продолжит реагировать на все выпады со стороны США в соответствии с принципом взаимности, но остается открыта к выстраиванию отношений с Вашингтоном на основе учета взаимных интересов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Разумеется, попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны", - заявил он в интервью словацкой газете "Правда".
"При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", - подчеркнул министр.