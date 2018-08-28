Вт, 28.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Лавров: Москва будет реагировать на американские выпады по принципу взаимности

Лавров: Москва будет реагировать на американские выпады по принципу взаимности

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Лавров.

ФОТО: YURI KADOBNOV/AFP

Россия продолжит реагировать на все выпады со стороны США в соответствии с принципом взаимности, но остается открыта к выстраиванию отношений с Вашингтоном на основе учета взаимных интересов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Разумеется, попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны", - заявил он в интервью словацкой газете "Правда".

"При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", - подчеркнул министр.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ