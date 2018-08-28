Убивший свою жену житель Ласнамяэ проведет в тюрьме 10 лет
28 августа 2018, 8:18
Накануне вступил в законную силу приговор суда жителю Таллинна Виктору Офицерову (57), которого обвиняли в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ. Мужчина окончательно признан виновным и проведет в тюрьме 10 лет.
Государственный суд 27 августа не принял в производство кассационную жалобу адвоката Офицерова, поэтому вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда, по которому срок назначенного обвиняемому тюремного заключения был увеличен с 6 до 10 лет, пишет rus.err.ee.
Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ-теэ в столичном районе Ласнамяэ Офицеров ударил свою жену ножом в область шеи - от полученного ранения женщина скончалась на месте.