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  • Убивший свою жену житель Ласнамяэ проведет в тюрьме 10 лет

Убивший свою жену житель Ласнамяэ проведет в тюрьме 10 лет

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Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Накануне вступил в законную силу приговор суда жителю Таллинна Виктору Офицерову (57), которого обвиняли в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ. Мужчина окончательно признан виновным и проведет в тюрьме 10 лет.

Государственный суд 27 августа не принял в производство кассационную жалобу адвоката Офицерова, поэтому вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда, по которому срок назначенного обвиняемому тюремного заключения был увеличен с 6 до 10 лет, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ-теэ в столичном районе Ласнамяэ Офицеров ударил свою жену ножом в область шеи - от полученного ранения женщина скончалась на месте.

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