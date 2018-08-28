Убивший свою жену житель Ласнамяэ проведет в тюрьме 10 лет

Государственный суд 27 августа не принял в производство кассационную жалобу адвоката Офицерова, поэтому вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда, по которому срок назначенного обвиняемому тюремного заключения был увеличен с 6 до 10 лет, пишет rus.err.ee.