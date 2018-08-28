На Украине заявили о спасении сбежавших российских биатлонисток

«Ситуация была такая: едешь по дороге, смотришь — три девчонки сидят на чемоданах и плачут — денег нет, куда ехать и что делать, не знают. Пришлось притормозить, "подобрать" и помочь детям заниматься любимым делом», — заявил глава федерации.

Брынзак также рассказал, что спортсменки напрямую обратились в Федерацию биатлона Украины. По его словам, Бех, Рассказова и Москаленко получат украинские паспорта в конце октября, с этого момента они смогут выступать за национальную команду.

В начале августа стало известно, что Бех, Рассказова и Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины. Как заявили в Федерации биатлона страны, родители спортсменок — украинцы.