Правда про ужасный Põxit: отказа от сланца ничто пока не предвещает

Считается, что путь к своему концу сланцевая промышленность Эстонии начала мостить уже первым добытым куском горючего камня, запасы которого в наших недрах велики, но не безграничны. Сегодня уже можно слышать разговоры про якобы грядущий выход из сланцевой зависимости - Põxit (от põlevkivi - эст. «сланец» и exit - англ. «выход»). Звучит пугающе.
Подсчитано, что в эстонских недрах залегают несколько миллиардов тонн сланца, и, по большому счету, «выход» окажется неизбежным, когда горючий камень просто закончится. Но ведь это так нескоро! Несмотря на действительно обнадеживающие расчеты, общественная дискуссия на тему Põxit фактически уже запускается, и даже государственный энергетический концерн во второй половине августа посвящает этому пугающему понятию часть своего официального мероприятия на тему окружающей среды.
Сланца – много
Корреспондент Rus.Postimees побывал на сланцедобывающем карьере в самом сердце Ида-Вирумаа, чтобы воочию убедиться, что сланца много, но его добыча - та еще работка. Трехметровый слой горючего камня нужно вынуть из-под десятков метров пустой каменной породы, а затем «выжать» из коричневого золота тепло, электричество, масло и деньги, в конце концов.
«Я думаю, Эстонии не стоит уходить от сланцевой энергетики, проблемы будут, - так вполне ожидаемо отвечает на вопрос про Põxit рядовой водитель Игорь, ловко управляющийся с гигантским «Белазом». - Если своя энергетика есть, тогда есть и будущее, - рассуждает он с подкупающей простотой. Вот случится что-нибудь в Евросоюзе или стоимость электроэнергии в других странах повысится, и тогда свое электричество нас спасет».
В кабине грузовика звучит диско, кондиционер успешно борется с летней жарой, погрузчик в очередной раз ловко отгружает куски сланца в кузов, и кажется, нет причин думать о черных сценариях, но собеседник признается, что разговоры о будущем сланцевой промышленности его, если не пугают буквально, то уж точно волнуют. «Да, это не нашего поколения коснется, но тогда ведь тоже люди будут жить», - объясняет он.
«Были у нас между рабочими разговоры, что лет через десять-пятнадцать могут тут все закрыть, но я считаю, что этого делать нельзя. Если сланца в Эстонии не останется, тогда и говорить будет не о чем, но раз он есть, то почему бы его и не разрабатывать. А сланца действительно еще очень много», - заключает работник карьера с 28-летним стажем.
Проблема понимания
Отвечающий в правлении Eesti Energia за сферы энергопроизводства и добычи сланца Райне Пайо полагает, что Põxit - это вопрос понимания данного термина. В понимании самого босса его можно рассматривать не как смертный приговор сланцевой энергетике, а как процесс ее трансформации: доля производства электричества из сланца сократится, но возрастет доля производства сланцевых масел.
«Вот случится что-нибудь в Евросоюзе или стоимость электроэнергии в других странах повысится, и тогда свое электричество нас спасет».
«Я работаю в этой сфере дольше десяти лет, и все это время происходила какая-нибудь трансформация, что-то постоянно меняется, - рассказывает Пайо. - Прежде всего, требования по защите окружающей среды становятся все более жесткими, и второе - рынок электроэнергии стал открытым. Возникшая на рынке конкуренция напрямую связана с развитием технологий, и кроме того, появилось много новых источников энергии, не было раньше так много соединений и так называемых внешних конкурентов. Сегодня если ты не в форме и если все время не занимаешься развитием - чтобы делать все время лучше, все время эффективнее, быстрее и гибче, - тогда ты больше не будешь конкурентоспособным в своей сфере. Может, эта трансформация сейчас просто ускоряется».
Чем-то вроде бессмысленного слуха считает Põxit глава основанного на частном капитале концерна Viru Keemia Grupp Ахти Асманн: «Кто-то хочет этим заниматься, но на самом деле это не дошло до уровня серьезной дискуссии». Говоря об экологическом аспекте этой темы, Асманн подтверждает что европейские природоохранные требования ужесточаются, но плюс в том, что новые условия становятся известными уже в долгосрочной перспективе, так что всегда остается время подстроиться под них. «Это обычная жизнь: все время должно что-то меняться. То, в какую именно сторону все двигается, - усиление защиты окружающей среды - этот тренд нам известен, и мы его поддерживаем», - жизнеутверждающе сказал он.
Основа энергонезависимости
В современной Эстонии порядка 90 процентов электроэнергии производится из сланца. Как отмечено в общем годовом отчете предприятий сланцевой промышленности, ссылающемся на Департамент статистики ЕС, наша страна последние четыре года остается самым энергонезависимым государством Евросоюза: если в 2013 году степень зависимости от импорта энергии составляла примерно 12%, то в начале 2017 года этот показатель снизился до 7%. И это именно благодаря сланцу. «Это стало возможным только благодаря сильной отечественной энергетической промышленности. Импортируемых источников энергии потребляется все меньше. По сравнению с показателями пятилетней давности потребление стопроцентно зависимого от импорта природного газа сократилось примерно на 40%. Объемы закупки электроэнергии у других стран за последние два-три года сократились примерно на 60%», - подсчитано в отчете.
По убеждению высокопоставленных энергетиков, важно и впредь удерживать стратегический баланс между производством энергии и потреблением, что и есть по сути вопрос энергетической независимости. «Поэтому и у нас в Эстонии, и в общем в Евросоюзе идут разговоры о том, что если рынок сейчас не дает сигнал инвестировать в энергопроизводство, то как нам быть тогда, когда потребуется много электричества, например, холодной зимой? Должен быть ответ на вопрос - как сохранять баланс в регионе? Несмотря на то, что способная покрыть до четверти потребления Эстонии и не зависящая от погодных условий новая Аувереская электростанция уже готова, такие стратегические вопросы остаются», - отмечает член правления Eesti Energia Райне Пайо.
Согласно их стратегии на ближайшие пять лет, за сланцевой промышленностью и впредь сохраняется ее важная роль. Предсказуемо уменьшается доля производства, относящаяся к старым котлам Нарвских электростанций, сжигающих сланец в измельченном до пыли виде. Доля же электроэнергии из возобновляемых источников увеличится округленно с нынешних пяти процентов до сорока.
«Не секрет, что мы планируем в 2019 году закрыть три энергоблока на Эстонской электростанции и затем один блок на Балтийской. Об этом мы знали еще восемь лет назад, - говорит Пайо. - Восемь лет назад были выдвинуты новые экологические требования: поставить дополнительные фильтры или оставить эти блоки работать определенное число часов. Мы тогда сделали наш осознанный выбор, и три блока будут в следующем году остановлены».
Быть или не быть?
Cпособно ли что-то все же сгубить нашу сланцевую энергетику? На такой прямой вопрос Райне Пайо из Eesti Energia затрудняется ответить однозначно, склоняясь к тому, что поддержание конкурентоспособности находится в наших собственных руках. «У нас есть энергоблоки, работающие по технологии сжигания сланца в кипящем слое, которые более эффективны, чем наши старые пылевые котлы, хотя и эти последние пока продолжают работать. В этой сфере производства есть свои особенности, но если разумно ею управлять, я думаю, она никуда не денется. Вероятно, уменьшится ее доля, но экономическая ниша для нее сохранится», - сказал член правления национального энергоконцерна.
«Дело не в количестве этого ископаемого сырья в эстонской земле, где его очень много, а в том, какие ограничения на добычу накладывает государство»
Ахти Асманн из VKG в общем соглашается: «Мы сейчас не видим, чтобы сланец становился неконкурентоспособным: мировой нефтяной рынок растет, сланцевая промышленность все время развивается. Да, доля зеленой энергии в глобальном масштабе возрастает, но при этом и общий объем энергопроизводства увеличивается. В современном мире вопрос сланца не самый важный, а куда важнее вопрос с углем, который по своим экологическим показателям достаточно проблемный, но при этом и самый дешевый».
Впрочем, Асманн отмечает, что сам по себе ископаемый сланец в Эстонии давно стал предметом конкурентной борьбы между производителями. И дело не в количестве этого ископаемого сырья в эстонской земле, где его очень много, а в том, какие ограничения на добычу накладывает государство, насколько справедливо оно распределяет разрешения между игроками на рынке. «У других сланцеперерабатывающих предприятий разрешений на добычу больше, чем они добывают фактически, и мы в VKG единственные, у кого объем переработки сланца больше, чем дает наше право на добычу, - рассказывает Асманн. - Наша шахта Оямаа сейчас работает на полную мощность, исходя из действующего разрешения, и с июня мы еще начали покупать немного кускового сланца у Eesti Energia, хотя добывать самим, конечно, гораздо эффективнее и экономически выгоднее…»
Что касается реализации конечной продукции, будь то электричество или сланцевые масла, мировой открытый рынок способен принять все предлагаемое. «Стоимость определяется рынком, и нет такого, что ты не можешь продать - вопрос только в цене», - Асманн повторяет, что сегодня нет оснований думать ни о каком конце сланцепереработки.
Факты и числа
* В 2017 году в Эстонии было произведено 13,3 тераватт-час электроэнергии, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Более трех четвертей этого объема составила энергия, производимая на сланцевых предприятиях – примерно 10 тераватт-час.
* Самыми крупными в Эстонии производителями электроэнергии являются принадлежащие Eesti Energia Нарвские электростанции, на которых путем непосредственного сжигания сланца производится 90% всей производимой в Эстонии электроэнергии.
* Сланцевое масло - по сути синтетическая нефть, для получения которой сланец нагревают. Эстония является одним из самых крупных производителей сланцевого масла в мире. По сравнению с нефтяным мазутом, масло из сланца обладает низкой вискозностью, низкой температурой застывания и содержит меньше серы. Его используют в качестве сырья для химической промышленности, топлива для котлов и промышленных печей, а также в качестве добавки для судового топлива.
* В 2017 году все три крупных эстонских производства сланцевого масла, расположенные в Ида-Вирумаа, продали 1,02 миллиона тонн продукции - рекордный показатель за последние пять лет, и на 16% больше прошлогоднего. Сланцевое масло из Эстонии отправляется преимущественно в Голландию и Бельгию, а также в Швецию, на Мальту и в Данию, финские предприятия покупают его для производства судового топлива.
Источник: годовой отчет предприятий сланцевой промышленности