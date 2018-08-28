Правда про ужасный Põxit: отказа от сланца ничто пока не предвещает

Факты и числа

* В 2017 году в Эстонии было произведено 13,3 тераватт-час электроэнергии, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Более трех четвертей этого объема составила энергия, производимая на сланцевых предприятиях – примерно 10 тераватт-час.

* Самыми крупными в Эстонии производителями электроэнергии являются принадлежащие Eesti Energia Нарвские электростанции, на которых путем непосредственного сжигания сланца производится 90% всей производимой в Эстонии электроэнергии.

* Сланцевое масло - по сути синтетическая нефть, для получения которой сланец нагревают. Эстония является одним из самых крупных производителей сланцевого масла в мире. По сравнению с нефтяным мазутом, масло из сланца обладает низкой вискозностью, низкой температурой застывания и содержит меньше серы. Его используют в качестве сырья для химической промышленности, топлива для котлов и промышленных печей, а также в качестве добавки для судового топлива.

* В 2017 году все три крупных эстонских производства сланцевого масла, расположенные в Ида-Вирумаа, продали 1,02 миллиона тонн продукции - рекордный показатель за последние пять лет, и на 16% больше прошлогоднего. Сланцевое масло из Эстонии отправляется преимущественно в Голландию и Бельгию, а также в Швецию, на Мальту и в Данию, финские предприятия покупают его для производства судового топлива.

Источник: годовой отчет предприятий сланцевой промышленности